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家暴女欠稅2.5萬沒繳「竟是遭家暴輕生」　桃園分署中秋送暖

▲桃園市陳姓女子最近因受男友家暴，因無力繳交積欠稅款日前向桃園分署求助。（圖／桃園分署提供）

▲桃園市陳姓女子最近因受男友家暴，因無力繳交積欠稅款日前向桃園分署求助。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園陳姓女子因逾期未繳全民健保費、牌照稅等遭移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，陳女均穩定分期繳納，但9月10日卻致電分署因遭男友家暴受傷，一度欲尋短，目前在庇護所內，因無工作暫時無法按時繳納，並希望另找工作；分署同仁直覺陳女急幫助，透過桃園分署愛心社先致贈慰問金，並協助轉介桃園市府就業職訓服務處，適時提供社會資源給予幫助，除暫解燃眉之急外，也能感受政府即時溫暖。

桃園分署指出，陳女之前因積欠汽車牌照稅、全民健保費、汽車燃料費等統計為2萬5000元，之前均每月分期繳納3000元，但9月10日致電分署表示，因遭男友毆打受傷無法工作，已向警察局報案並聲請保護令，曾經一度想尋短了解，未料卻導致手腳多處受傷，後來經警察局通報市府社會局，已由社會局安置在庇護所內，暫時不回原租屋處居住，需等到保護令申請下來後，才敢回租屋處，原來的工作也沒辦法做，需另外找工作，因此暫時沒辦法繳納款項。

桃園分署表示，承辦同仁直覺陳女困境後，立即向桃園分署愛心社申請慰問金致贈陳女，盼協助度過難關，另協助轉介桃園市就業職訓服務處提供就業扶助，幫助陳女盡早回歸正常生活，陳女獲得即時幫助後感動不已，連連向桃園分署愛心社同仁致謝。

桃園分署強調，秉持「執行有愛、公義無礙」理念，對弱勢義務人主動協助、關懷訪視，並善用政府與社福機構轉介功能，提供納稅義務人適時助力，幫助弱勢義務人度過難關。

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