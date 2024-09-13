美國立陶宛戰略聲明關切台海　外交部：持續與等理念相近國家合作

▲中華民國外交部。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

美國立陶宛戰略對話今舉行，內容新增強調台海和平、支持台灣有意義參與國際論壇等段落。美方肯定立陶宛抵抗中國政經壓力的決心，雙邊樂見立陶宛強化與台灣的經濟關係。對此，外交部回應，歡迎立陶宛與美國等理念相近國家持續在國際場合表達關切，並以實際行動維護以規則為基礎的國際秩序。

美國副國務卿坎博（Kurt Campbell）與立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）於9月12日在立國首都維爾紐斯舉行第四屆美立印太戰略對話（Lithuania-U.S. Strategic Dialogue），會後發表聯合聲明指出，支持台灣與立陶宛建立強健經濟夥伴關係，以及支持台灣有意義參與國際論壇。

對話中還提到，美國、立陶宛雙方針對中國持續在南海的挑釁作為表達關切，並強調維持台海和平穩定的重要性，反對透過武力或威脅方式片面改變台海現狀。

外交部表示，維護台海和平穩定已是國際共識，歡迎立陶宛與美國等理念相近國家持續在國際場合表達關切，並以實際行動維護以規則為基礎的國際秩序。

外交部說，台灣將持續與等理念相近國家攜手合作，強化經濟及社會韌性，共同對抗威權主義擴張的威脅，以維護印太地區的民主、和平與繁榮。