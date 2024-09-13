　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

77歲嬤街頭開罵里長候選人「3句話」　法官認她「不識字」判無罪

▲▼給我過來,生氣,罵人。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲罵人示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名77歲的阿嬤在前年里長選舉時，因不滿里內某位李姓候選人，趁他在街頭拜票時怒罵「轟幹」、「選懶叫」、「袂轟幹」，讓候選人氣得提告阿嬤公然侮辱罪，但法官認為阿嬤僅國小肄業，不識字，日常言談習慣性混雜粗鄙髒話作為發語詞或感嘆詞，以粗話來表達一時不滿情緒，不算公然侮辱，因此判阿嬤無罪。

判決指出，阿嬤是在前年11月19日19時13分許和同年月25日19時15分許，出門準備倒垃圾時，發現這名李姓候選人站在路邊的一家藥妝店前拜票，她以台語對李男辱罵「轟幹」、「選懶叫」、「沒路用」、「袂轟幹」、「遷戶口來選啥，槓龜」、「跑路來選的」、「別里遷來的，那個沒用啦」。

李男見阿嬤越罵越過份，也決定不忍了對阿嬤提告公然侮辱，阿嬤應訊時坦承有說了那些話，但否認有何公然侮辱的意思，辯稱只是要助選，沒有要罵告訴人的意思。律師也幫忙辯解說阿嬤是針對李男從外地來參選而為評價性言論，主觀上無貶損他人故意。

法官審理認為，阿嬤是國小肄業，自稱不識字，因其個人語言使用習慣及修養，日常言談習慣性混雜粗鄙髒話作為發語詞或感嘆詞，並以此類粗話來表達一時不滿情緒，但非必然蓄意貶抑里長候選人社會名譽或名譽人格，因此判阿嬤無罪，全案可上訴。

ET快訊
快訊／黃偉哲車禍瞬間曝！國道撞上100kg鐵箱
鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」：追曾姸潔不果惱羞？
全台最早「iPhone 16排隊潮」　死忠果粉搶新色
快訊／板橋冷氣工墜3層樓高死亡
快訊／12:59規模4.8地震　14縣市有感「最大震度4級」
北市警喝花酒出事了！　30歲長官暴打50歲下屬
快訊／黃偉哲出車禍！　公務車撞大鐵箱
吳謹言閃婚！陸網炸了…粉絲心碎：我的CP駕崩了
快訊／不二糕餅被爆「蛋黃酥有蟑螂」　台中市府抽查結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／追京華城弊案！北檢上午查柯文哲　下午二度提訊應曉薇

黃偉哲車禍瞬間曝！漆黑國道突現100kg鐵箱　公務車反應不及直撞

25歲男與女友戲水全裸墜樓亡　現場助興「孵蛋機」真實用途曝

快訊／勘查現場失足…板橋冷氣工「電梯井B1墜B4」！搶救無效亡

國1新竹路段「3根金屬棒掉下來」　2小客慘被擊落...車頭撞爛

北市警爽喝花酒出事了！30歲長官暴打50歲下屬　酒醒傻眼喊斷片

快訊／黃偉哲出車禍！國道掉落100kg鐵箱　公務車反應不及撞上

快訊／板橋工人失足跌落電梯井「B1直墜B4」！　命危搶救中

追拒檢車！新北警朝輪胎開3槍「打死後座乘客」　無罪定讞

66歲婦內湖三總看診竟遭輾斃　砂石車駕駛甩鍋「看義交指揮」　

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

快訊／追京華城弊案！北檢上午查柯文哲　下午二度提訊應曉薇

黃偉哲車禍瞬間曝！漆黑國道突現100kg鐵箱　公務車反應不及直撞

25歲男與女友戲水全裸墜樓亡　現場助興「孵蛋機」真實用途曝

快訊／勘查現場失足…板橋冷氣工「電梯井B1墜B4」！搶救無效亡

國1新竹路段「3根金屬棒掉下來」　2小客慘被擊落...車頭撞爛

北市警爽喝花酒出事了！30歲長官暴打50歲下屬　酒醒傻眼喊斷片

快訊／黃偉哲出車禍！國道掉落100kg鐵箱　公務車反應不及撞上

快訊／板橋工人失足跌落電梯井「B1直墜B4」！　命危搶救中

追拒檢車！新北警朝輪胎開3槍「打死後座乘客」　無罪定讞

66歲婦內湖三總看診竟遭輾斃　砂石車駕駛甩鍋「看義交指揮」　

快訊／追京華城弊案！北檢上午查柯文哲　下午二度提訊應曉薇

陸海警船中秋節前夕侵擾我水域！　海巡「1對1」平行對應驅離

快訊／台中「和牛EMPEROR」復業！老顧客千萬頂下　食安處說話了

黃偉哲車禍瞬間曝！漆黑國道突現100kg鐵箱　公務車反應不及直撞

直擊／赴韓當練習生竟接連撞鬼！　他突崩潰大哭內幕曝光

快訊／豪神變「林爸」！　林書豪暢談育兒經好滿足

6大壽險進場承作房貸　專家：原保戶較吃香「多看多比較」

鍾孟宏宇宙再現神仙卡司！　《餘燼》張震、莫子儀雙影帝同台飆戲

快訊／鄭怡靜遭中國強敵王曼昱逆轉　1比3無緣澳門冠軍賽4強

斥資1.2億、坐擁機場美景！Volvo全新台北濱江展示暨服務中心啟用

社會熱門新聞

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

他吃平安餐被桶　4個月後開槍報復

疑用孵蛋機助興！台中男戲水墜樓亡　女友毒品罪送辦

愛心照服員失聯15天陳屍車內　同事不捨

雲林晚間恐怖車禍！駕駛撞進超商玻璃碎滿地

快訊／桃園大樓旁空地起火！84輛機車燒毀

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

女控吃到蟑螂　不二糕餅：律師擬聲明中

快訊／柯文哲收押第9天！　檢二度提訊釐清案情

外送員被負　竟凌晨上門狂按電鈴

快訊／北市信義區爆槍響！　「2男中彈」槍手派出所投案

更多熱門

相關新聞

北海道阿嬤婉拒來台開球

北海道阿嬤婉拒來台開球

王柏融睽違5年在台灣過生日，收到北海道阿嬤的驚喜禮物。台鋼雄鷹原本規劃邀請阿嬤來台灣大巨蛋開球，可惜因為她先生身體狀況無法成行。不過領隊劉東洋表示，「王柏融和球團準備了一些球隊周邊及一盒中秋月餅回寄給北海道阿嬤。」

暖！王柏融生日收來自北海道筆祝福

暖！王柏融生日收來自北海道筆祝福

男大生偷衛生紙挨告　法官引《八尺門》金句判免刑

男大生偷衛生紙挨告　法官引《八尺門》金句判免刑

柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網問號

柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網問號

洋基近況差　法官堅信能重振旗鼓

洋基近況差　法官堅信能重振旗鼓

關鍵字：

阿嬤候選人轟幹選懶叫法官無罪理由

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面