77歲嬤街頭開罵里長候選人「3句話」　法官認她「不識字」判無罪

▲罵人示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名77歲的阿嬤在前年里長選舉時，因不滿里內某位李姓候選人，趁他在街頭拜票時怒罵「轟幹」、「選懶叫」、「袂轟幹」，讓候選人氣得提告阿嬤公然侮辱罪，但法官認為阿嬤僅國小肄業，不識字，日常言談習慣性混雜粗鄙髒話作為發語詞或感嘆詞，以粗話來表達一時不滿情緒，不算公然侮辱，因此判阿嬤無罪。

判決指出，阿嬤是在前年11月19日19時13分許和同年月25日19時15分許，出門準備倒垃圾時，發現這名李姓候選人站在路邊的一家藥妝店前拜票，她以台語對李男辱罵「轟幹」、「選懶叫」、「沒路用」、「袂轟幹」、「遷戶口來選啥，槓龜」、「跑路來選的」、「別里遷來的，那個沒用啦」。

李男見阿嬤越罵越過份，也決定不忍了對阿嬤提告公然侮辱，阿嬤應訊時坦承有說了那些話，但否認有何公然侮辱的意思，辯稱只是要助選，沒有要罵告訴人的意思。律師也幫忙辯解說阿嬤是針對李男從外地來參選而為評價性言論，主觀上無貶損他人故意。

法官審理認為，阿嬤是國小肄業，自稱不識字，因其個人語言使用習慣及修養，日常言談習慣性混雜粗鄙髒話作為發語詞或感嘆詞，並以此類粗話來表達一時不滿情緒，但非必然蓄意貶抑里長候選人社會名譽或名譽人格，因此判阿嬤無罪，全案可上訴。