「經濟艙症候群」坐商務艙也會得！　心臟病專家建議座位這樣選

▲ 經濟艙症候群的醫學正式名稱為深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis，DVT），又稱機艙症候群、旅行症候群。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

經濟艙症候群的醫學正式名稱為深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis，DVT），又稱機艙症候群、旅行症候群。對此，新加坡心臟病專家顧問帕里克（Pinakin V. Parekh）博士解釋，只要乘坐長途航班旅行的人，長時間久坐，都會面臨這個風險，「即便乘坐商務艙，也會患上DVT。」

根據衛生福利部國民健康署官網，由於長時間坐在狹窄的空間，缺乏活動，靜脈血液回流受阻，血液稠度增加，而引起血液回流不順暢，造成靜脈血管內出現微小血栓，由大腿部位，然後漸漸擴至心肺部位。一旦站起來，血栓到達肺部，引起呼吸困難、胸痛，嚴重時會陷入虛脫，甚至猝死。

且除了搭乘飛機外，長途坐火車、坐巴士或久坐看電視，久坐打牌，若突然起身，也可能會出現上述症狀。

帕里克表示，每5000次飛行中就有1名患者，僅因長途飛行就可能患上DVT，甚至是短程航班，也可能會出現DVT的症狀。另據美國明尼蘇達州羅徹斯特地梅奧診所（Mayo Clinic）的說明，肥胖者、60歲以上、服用避孕藥或採用荷爾蒙替代療法（HRT），以及吸菸族群，罹患DVT的風險更高。

梅奧診所也提醒，DVT可發展為肺栓塞，是一種潛在危及生命的併發症，因此不能輕忽。當然目前也有一些方法可以降低飛行時出現DVT的風險，包括多喝水、飛行期間多起來站立和走動，坐在位子上時也可以繞轉腳踝。而帕雷克則坦言，要避免DVT的最簡單方法就是「坐在靠走道的座位」，這樣才能多起來走動。

延伸閱讀

▸ 寶寶剛滿月！一看嬰兒車價錢傻了 家長：窮人不配生小孩？

▸ 台中公車站牌下「堆滿垃圾廚餘」 日本作家傻眼：不只一次

▸ 柯文哲遭羈押小孩不敢回家！ 陳佩琪淚訴：已被抄家滅族「家破人亡」