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社會 社會焦點 保障人權

女騎士停紅燈被搶提包　三條通劫匪「台南衝官田」...1hr落網

記者林東良／台南報導

台南市東區12日上午8時許，發生一起機車搶奪案件，一名男子趁被害人騎乘機車在路口停等紅燈時，搶走其置放於機車腳踏板上的手提包後逃逸，市警一分局警方接獲報案後，立即展開追查，在1小時內迅速將嫌犯逮捕歸案，警方不僅追回所有贓物，更意外發現嫌犯已涉及三條通緝案件，並持有毒品海洛因，警方依法將其送辦歸案。

▲劉姓男子飛車搶奪女子手提包逃逸，台南市警方發布線上攔圍捕，在官田區台1線上將他緝獲，除起獲贓物及毒品，並查出他涉及三條通緝案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲劉姓男子飛車搶奪女子手提包逃逸，台南市警方發布線上攔圍捕，在官田區台1線上將他緝獲，除起獲贓物及毒品，並查出他涉及三條通緝案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，12日上午8時40分，被害女子騎乘機車至東區林森路二段附近路口等紅燈時，遭到一名陌生男子騎乘所竊得之機車，從後方搶奪放置於機車腳踏板上的手提包（經清點內有新台幣4萬100元、美金200元、皮包1只、手機1支、證件一批，初步估計損失4萬9829元)等財物後逃逸。

▲劉姓男子飛車搶奪女子手提包逃逸，台南市警方發布線上攔圍捕，在官田區台1線上將他緝獲，除起獲贓物及毒品，並查出他涉及三條通緝案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一分局警方接獲報案後，立即組成專案小組，積極調閱周邊監視器畫面，迅速掌握犯嫌特徵及其逃逸路線，一分局立即發佈攔截圍補，案經永康、善化、麻豆等分局線上巡邏警力共同加入圍捕，於12日上午9時50分許，官田分駐所副所長曾秀國及警員陳毅豪線上巡邏亦加入攔截圍捕，在官田區台1線上發現涉案劉姓男子（46歲）行蹤並將其攔截逮捕歸案，同時追回所有贓證物及查獲持有毒品海洛因，全案依搶奪、竊盜、毒品、公共危險通緝等案，移請台南地檢署偵辦。

▲劉姓男子飛車搶奪女子手提包逃逸，台南市警方發布線上攔圍捕，在官田區台1線上將他緝獲，除起獲贓物及毒品，並查出他涉及三條通緝案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警一分局呼籲民眾騎乘機車時，勿將皮包置於菜籃或腳踏板等明顯處，應將放置在機車置物箱內。若不幸遇到歹徒行搶，應保持冷靜，詳記歹徒特徵、車號及逃逸路線，並立即報警處理。警方將持續本著保護人民財產與安全的責任，積極偵辦此類案件，致力於維護社會秩序，讓市民生活免於威脅，享有安全無虞的生活環境。

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