8旬嬤買菜皮包被搶　士林警奔陽明山追賊畫面曝...3hrs逮人

記者黃宥寧／台北報導

有夠無良！北市士林區1名8旬阿嬤上街去買菜，突遭陌生男子搶走裝有2700元腰包及個人物品，蘭雅派出所獲報後調閱監視器鎖定嫌犯，研判其逃亡陽明山區，立即通報永福派出所攔截圍捕，短短3小時順利逮到何姓搶犯，但現金已被花光殆盡。警詢後，被依搶奪罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區何姓男子看準年約80多歲阿嬤年事已高，沒力氣抵抗，竟當街行搶其皮包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蘭雅派出所本月10日接獲年邁阿嬤報案指出，在前往菜市場路上，被不明男子搶奪皮包，包內裝有新2700元及若干私人物品，警方立即展開行動，迅速調閱周邊監視器，鎖定犯嫌的特徵及其所騎乘的機車車號。

監視器畫面顯示，嫌犯在得手後迅速駛向陽明山區，警方研判嫌犯可能尚未遠離該區域，隨即通報轄區派出所，展開全面攔截圍捕，蘭雅所員警展現高度的協同作戰能力，更以極快的速度佈下天羅地網。

▲何姓男子光天化日搶劫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

果不其然，嫌犯在逃竄過程中僅將皮包內現金取走，隨即將皮包棄置路邊，永福派出所線上警力接獲通報，發現一名乘坐機車且未戴安全帽的可疑男子，該機車駕駛的衣著及車輛特徵均與通報內容一致，上前攔查，嫌犯見狀試圖迴轉逃離，仍不敵警方迅速反應，最終被成功攔截。

據了解，該名何姓嫌犯年約50歲，無業且有毒品前科，他供稱搶劫得手後，就把現金拿去買生活用品等，警方偵訊後依搶奪罪移送士林地檢署偵辦。

蘭雅派出所所長朱宥任表示，在「靖城掃黑」專案期間發揮專業，群策群力之精神，迅速在3小時內將犯嫌查獲到案，讓民眾對警方維護治安能力更具信心，未來亦將持續針對各類不法暴力犯罪強力掃蕩，讓不法犯罪無所遁形，淨化社會治安。