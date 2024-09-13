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以色列又1高官為哈瑪斯突襲引咎辭職！　請辭信內容曝光

▲▼以色列民眾聚集在納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）官邸外抗議。（圖／路透）

▲包含以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在內的多個政府、軍方高官都因哈瑪斯事件遭到批評抗議。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以色列軍方近日宣布，高級情報指揮官約西·薩列爾（Yossi Sariel）因未能預防2023年10月7日的哈瑪斯襲擊事件而被批失職，他已決定引咎辭職。以色列國防軍（IDF）表示，領導8200情報部隊的薩列爾已主動通知軍方，他將在不久的將來結束職務。

以色列公共廣播電台及多家媒體公開了薩列爾的辭職信內容，薩列爾在信中寫道，對於自己未能阻止哈瑪斯對猶太人發動大規模屠殺，必須負起責任。他說，「在（2023年）10月7日早上6時29分，我沒有履行對自己、對部下與指揮官以及這個我深愛的國家公民的期望。」

信中還寫道，隨著初步調查程序的結束，他請求承擔作為時任指揮官的個人責任，並在長官們認為適當的時間將職位交接給下一任接棒者。

CNN引述了這項報導，但是並未證實這封離職信的真實性。

哈瑪斯此次對以色列發動的襲擊至少造成1200人死亡，另有250人被綁架。攻擊發生後，多名高層國防與安全官員曾主動承擔責任，其中包括以色列國內安全局（又稱辛貝特，Shin Bet）局長。他表示，「這是我的責任。」辛貝特負責反恐工作，並承認當時未能及時發出警告，以阻止襲擊發生。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當時也因指責安全部門未提前警告他有襲擊風險而受到批評。他後來受訪時坦言，以色列在政治和軍事層面上確實存在失誤，並承認政府未能充分保護人民。

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