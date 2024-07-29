快訊／確定關看守所！鄭文燦子弟兵關說違建　羈押禁見抗告駁回

▲民進黨桃園市議員張肇良（右）涉關說違建被羈押禁見，鄭文燦曾為他的選舉站台 。（圖／翻攝張肇良臉書）

記者黃哲民／台北報導

被視為桃園市前市長鄭文燦子弟兵、現任民進黨桃園市議員張肇良，因涉嫌關說違建，本月（7月）17日被桃園地檢署搜索約談後聲押禁見獲准，張提起抗告，高院審理後，今（29日）駁回張的抗告確定。

高院裁定指出，桃園地院認定張肇良涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌、《刑法》公務員登載不實、行使業務上登載不實文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，裁定羈押禁見並無違誤。

張肇良被控為桃園市龍潭區某處興建中違章建築業主，涉關說龍潭區公所、希望不要將此違建通報為A類違章建築，以便完工後能租給某連鎖超商營業用。

調查局桃園市調查處接獲檢舉、報請桃園地檢署指揮偵辦，檢方本月17日指揮調查局與警方共同搜索龍潭區公所、張肇良服務處等10個地點，並約談張肇良在內5名被告、龍潭區公所前區長胡星輝等7位證人。

檢方複訊後認定張肇良涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，隔天（18日）向桃園地院聲押禁見獲准，其餘被告各交保8萬元到10萬元或無保請回。

張肇良在桃園當地被視為鄭文燦子弟兵，鄭文燦因涉及在桃園市華亞科技園區擴大方案收賄500萬元，歷經桃檢聲押但桃院交保卻被高院發回更裁共3回合，本月12日被羈押禁見確定，關押在桃園看守所，張肇良隨即也因案被送進桃所羈押，今被駁回抗告，確定羈押禁見2個月。