鄭麗君稱「核能立場非零和」　賴士葆點關鍵：只是官方唬人的話術

▲賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

各界關注民進黨政府能源政策，行政院副院長鄭麗君接受專訪指出，「核電議題沒有大家想像那麼零和」，引發討論。國民黨立委賴士葆指出，乍聽之下，政府的能源政策好像變得開放彈性，其實只是官方唬弄人民的話術。民進黨政府的「廢核」已經成為信仰，根本不可能改變。

賴士葆指出，鄭麗君接受專訪說核能議題沒有大家想像的零和，再回溯賴總統清德在上個月「氣候變遷對策委員會」上所說的能源議題不是簡單的反核或是擁核的是非題，他說國家治理的每個決策都是多元的選擇題、多選題，甚至在非核家園的法定政策下，不排除新核能在內任何有助淨零的新能源方案。

賴士葆說，乍聽之下，政府的能源政策好像變得開放彈性，其實只是官方唬弄人民的話術，實則不然。政府落實民進黨的非核黨綱，廢核已經成為信仰，堅不可摧，不可能改變，也沒有討論的餘地。

賴士葆提到，不重啟核四，到期的核電廠不延役，因為照規定核電廠使用執造到期，須在5年前提出申請，還要經過3到5年的專業審查。另外，又要確保核能安全與核廢料處理問題，所以政府沒有要使用核能，主客觀的條件就是讓核能無法復生，儘管世界普遍的共識都是要達到淨零碳排的目標，排除核能就是不可能達成。

賴士葆說，當其他國家都因為淨零碳排而轉向核能，行政院所謂二次能源轉型，淨零轉型是讓大型機組如期完成開發多元綠能和新興能源，能源轉型是建構在非核架構之下開發除了核能之外的各樣能源。台電虧損的幾千億全民買單，今年度預算還要編列千億補貼台電，否則就要漲電價。不計任何代價就是要反核，這就是道地的零合。

