轟政府「沒有限貸令」就像不缺電　賴士葆：新青安之亂還不會平息

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

近來房市受新青安政策影響出現波動，中央銀行緊急宣布，國銀須提出改善方案，此舉被解讀為限貸令。而總統賴清德、行政院長卓榮泰則回應「政府不會有限貸令」。對此，國民黨立委賴士葆今（3日）表示，這就像說「台灣不缺電」，明明是事實，但是不能承認。他批評，為了選票的新青安，沒有經過財經評估，現在要兌現承諾，在限貸令下，投入的非首購族，很多欲哭無淚，新青安之亂暫時還不會平息。

賴士葆於臉書表示，一句令人哭笑不得的金句就是，賴清德、卓榮泰異口同聲都說「政府沒有限貸令」，這個異曲同工之妙就像說「台灣不缺電」一樣，明明是事實，但是不能承認，只能否認。

賴士葆表示，賴清德在總統選戰時，為了贏得年輕選票，沒有經過財經評估與金融風險精算，就推出新青安買房政策，「1千萬貸款、利息補貼、40年期限、5年寬限」，條件空前寬鬆優渥，不只吸引到年輕人，甚至過去覺得買不起房的各階層都變成首購族。

賴士葆認為，台灣的房價過高，政府無法實現居住正義，打房政策的效果有限，房價一直在高檔。而新青安讓房市熱度像火上加油，引發強勁的買氣，沒有能力購屋的人、還有原本觀望的、投資客等，都被召喚投入買房行列。

賴士葆說，新青安政策很大的問題是信用擴張，將來可能還不起房貸的金融系統風暴隱然成形，新青安之亂有可能會變成台灣版的新次貸風暴。

賴士葆指出，央行總裁楊金龍緊急約見銀行的董總，要求嚴格管控房貸，不得增加房貸餘額，必須逐步下降。於是銀行開始雷厲風行限制貸款，讓正準備貸款、正在談貸款、已經核貸的民眾雞飛狗跳，政府踩剎車限貸的亂象，引起很大的民怨。

賴士葆再指，接著賴清德出面說話「一定要滿足首購民眾的貸款需求」，這句話從政治正確的角度看，沒毛病。因為當初為了贏的首購民眾的選票，所以文宣口號要兌現，利用好康吸引選票，引君入甕之後，又祭出限貸令，太違和。

最後，賴士葆強調，但是若從金融專業角度而言，銀行貸款授信最重要的考量就是還款能力，滿足首購民眾就是拋棄銀行專業配合政治需求。現在政府要兌現選舉承諾，在限貸令之下，投入新青安的非首購族，很多欲哭無淚，所以新青安之亂暫時還不會平息。

▼ 國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）