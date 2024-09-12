大阪抽水站爆炸　恐怖影片曝光！發出巨響震碎玻璃與車輛

圖文／鏡週刊
日本大阪市西區在今（12日）中午12時左右，隸屬大阪市建設局的「長堀抽水站」發生恐怖爆炸，現場不只發出火光，還有巨響與極大震波，讓附近居民與路過民眾都嚇壞，並傳出有4人受傷。
據《日本電視台》報導，約在今日中午時分，長堀抽水站發生爆炸，現場發出巨響與強大震波，導致附近居民與民眾都相當害怕。附近一間平價食堂也表示，中午看到旁邊抽水站發生爆炸與火警，並被通知緊急避難，該店家也隨即暫停營業。
????【大阪】下水道施設で爆発事故????— リアル警察24時 (@RealPolice24) September 12, 2024
⚠爆発の瞬間の映像です⚠
9月12日、大阪市西区にある下水道施設で爆発があり、30～40代の男性4人がケガをした。
施設の窓ガラスが割れ、車が吹き飛ばされた模様。#リアル警察24時 #警察24時 pic.twitter.com/6wMtXFG4u5
報導指出，消防局獲報後，出動19輛消防車，火勢約在20分鐘後撲滅，但有2名30多歲男子和2名40多歲男子受傷，其中有傷者是大阪市建設局職員，幸好這起事件沒有造成人員死亡。另外從消防單位發布的影像也可見，爆炸現場的建築物玻璃被震碎，有車輛也因強大爆炸力量而被震飛損毀。
大阪建設局指出，事發當時正在做一項工程，為人孔蓋周遭的空隙進行填補作業，但後來啟動排水馬達嘗試運轉時，此時就發生爆炸。至於爆炸的真正原因，警消單位正進一步調查中。
大阪市西区にある長堀抽水所で爆発があった模様です。管理する大阪市によると、施設内の滞水池と呼ばれる場所で爆発が起きたといい、けが人が複数でています— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) September 12, 2024
写真特集でhttps://t.co/oUYCSIKtot… pic.twitter.com/So5sfN6DCB
①12:00 突然の衝撃波で窓が揺れる— 山田 大祐 “Partyup!Wedding produce” (@Daisuke50703270) September 12, 2024
②12:03 2回目の衝撃波と爆発音で更に大きく揺れる
③12:10 消防車とパトカーの音。惨事を感じたので念のため1Fに降りて現場を見たらこの様子
何かしらが爆発した様子。二次災害が怖いので一旦部屋に戻りました。
お近くの方くれぐれも気を付けて。大阪北堀江。 pic.twitter.com/HzYVzfzogY
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