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大阪抽水站爆炸　恐怖影片曝光！發出巨響震碎玻璃與車輛

大阪抽水站爆炸，恐怖影片曝光！發出巨響震碎玻璃與車輛。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本大阪市西區在今（12日）中午12時左右，隸屬大阪市建設局的「長堀抽水站」發生恐怖爆炸，現場不只發出火光，還有巨響與極大震波，讓附近居民與路過民眾都嚇壞，並傳出有4人受傷。

據《日本電視台》報導，約在今日中午時分，長堀抽水站發生爆炸，現場發出巨響與強大震波，導致附近居民與民眾都相當害怕。附近一間平價食堂也表示，中午看到旁邊抽水站發生爆炸與火警，並被通知緊急避難，該店家也隨即暫停營業。

報導指出，消防局獲報後，出動19輛消防車，火勢約在20分鐘後撲滅，但有2名30多歲男子和2名40多歲男子受傷，其中有傷者是大阪市建設局職員，幸好這起事件沒有造成人員死亡。另外從消防單位發布的影像也可見，爆炸現場的建築物玻璃被震碎，有車輛也因強大爆炸力量而被震飛損毀。

大阪建設局指出，事發當時正在做一項工程，為人孔蓋周遭的空隙進行填補作業，但後來啟動排水馬達嘗試運轉時，此時就發生爆炸。至於爆炸的真正原因，警消單位正進一步調查中。


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