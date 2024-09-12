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台中海線1800戶水質超難喝「忍了25年」　議員承續父志年底完工

▲▼台中海線1800戶25年以來水質惡劣難喝，議員楊啟邦承續父志爭取年底完工。（圖／立委楊瓊瓔提供，下同）

▲▼台中海線1800戶25年以來水質惡劣難喝，議員楊啟邦（右1）承續父志爭取年底完工。（圖／立委楊瓊瓔提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大安溪以南的大甲區、外埔區長期面臨水質不佳的問題，早在25年前，當時的台中縣議員楊永昌便為此奔走，後來因縣市合併而擱置，承接父親遺志的市議員楊啓邦在立委楊瓊瓔協助下，成功爭取到台水公司3752萬元經費，用於埋設4704公尺自來水管線，將可改善1800戶居民的用水水質與供水穩定，預定9月底施工，12月底完成，大大造福地方。

立委楊瓊瓔與台中市議員楊啓邦12日會勘自來水管線工程，獲得自來水公司正面回應，台水公司第四區管理處副處長張子中表示，本次延管工程埋設口徑200公厘的自來水管4704公尺，埋設管材使用石墨延性鑄鐵管，使用年限可達40年之久，且耐震防漏效果好可降低破管維修機率。

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▲▼台中海線1800戶25年以來水質惡劣難喝，議員楊啟邦承續父志爭取年底完工。（圖／立委楊瓊瓔提供，下同）

此外，施工所需的重新刨鋪路面經費3752萬元，全由台水公司自籌完工後，預定9月底進場施工，工期90個工作天，大安溪以南的大甲區頂店里、江南里、德化里、文武里，以及外埔區廍子里等區域，約有1800戶受益。

台中市議員楊啓邦回憶說，父親楊永昌曾在1999年針對大安溪以南的水質問題進行陳情，並協調相關單位多次會勘，但縣市合併後，改善方案一度擱置，當地居民一再反應水質欠佳，自他當選議員以來，便與服務團隊接續推動改善，如今盼到好成果，希望這項工程儘快完工。

▲▼台中海線1800戶25年以來水質惡劣難喝，議員楊啟邦承續父志爭取年底完工。（圖／立委楊瓊瓔提供，下同）
當地德化里里長李柄杉夫人表示，長年以來飲用地下水源，不但水質不佳，尖峰時段水壓也不穩，常有鄉親抱怨斷水，大家都期待自來水接管，能大幅改善這些問題，地方都很感謝楊永昌、楊啟邦父子。

楊瓊瓔指出，這項工程不僅提升水質及供水穩定，更是改善居民生活品質的關鍵，期待能夠徹底解決長期以來居民飲用水質不佳問題，讓家家戶戶儘早用好水、喝好水。

▲▼台中海線1800戶25年以來水質惡劣難喝，議員楊啟邦承續父志爭取年底完工。（圖／立委楊瓊瓔提供，下同）

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