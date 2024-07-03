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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

供電不穩找移工？　楊瓊瓔：理由每天更新問題始終無解

▲▼行政院長卓榮泰立法院 答詢 交通部長李孟諺 立委楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對供電議題，經濟部長郭智輝日前稱，台電人力不足，要加強供電妥善率，需跨部會協商從國外引進移工來解決。國民黨立委楊瓊瓔3日表示，停電跳電事件頻傳，政府一下說原因是用戶設備故障、一下說松鼠等小動物觸碰，現最新說法是因為人力短缺，更端出要引進移工來預防供電事故，根本是每天都有新理由出爐，但問題卻始終無解。

楊瓊瓔指出，電網供電不穩、饋線跳脫造成停跳電等，她早在會期開始就不斷督促新政府重視，但政府現在什麼具體解方都沒拿出手，反是為了強調不是缺電，端出各種理由，桃園醫院、松山機場、民生用戶、電競賽事輪流停跳電，包括用戶設備、松鼠小動物事故及人力短缺等，都成為台電提出的原因。

楊瓊瓔表示，新竹、台中、南投、台南近期也都發生停電，但「千錯萬錯就是政府單位沒錯」，郭智輝日前還說「跳電其實沒有很多，只是媒體每天報」。政府一下說沒跳電，一下又找出各種「非缺電」的原因，不僅給民眾的感受落差大，政務官說法之反覆，也到了邏輯錯亂的地步。

對於台電引進移工問題，楊瓊瓔並指出，她完全無法接受政府未提出評估、僅僅單方面的說法，且明明上周立法院經濟委員會才針對國營事業人力短缺，邀經濟部來專案報告，經濟部當時說人力有短缺，但已用「增列預算員額、加強推動寬列考試預估缺額、獎學金進用、產學合作、職務輪調、優化組織人力、延後屆齡退休」等措施因應。

也就是說，跟立院報告時，經濟部完全沒提到台電缺工會造成供電不穩，也沒提出引進移工的選項，這樣重大的政策，為何在專案報告時不跟國人討論？還是真的是因為為了找跳電理由，又拿出來「扛責」？

楊瓊瓔強調，經濟部「每天新說法」的做法，更落實大家對於政府能源政策步調錯亂的質疑，不管是移工政策還是小動物、設備爛，請政府要拿出更詳細的統計數字及政策效益評估，不要意圖閃避問題，而大方向的能源配比、電力需求評估，更要趕快提出，供國人檢視。
 

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