　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋「烤嬰兒」行動劇惹議　動保團體：為提倡純素飲食

▲亞洲善待動物組織以「烤嬰兒」行動劇提倡素食。（圖／記者楊惠琪攝）

▲亞洲善待動物組織以「烤嬰兒」行動劇提倡素食引發議論。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中秋節將至，不少民眾開始規劃烤肉活動，亞洲善待動物組織（PETA）為提倡「純素飲食」，今天下午在台北市府廣場上演「烤嬰兒」行動劇，把嬰兒模型放上烤肉架翻烤涮醬，引發議論，有家長說「看了很不舒服」。該組織強調，任何生命都不應該被放在烤架上，為吸引大眾聚焦，才會以視覺衝擊方式傳達理念。

亞洲善待動物組織下午在市府廣場演出行動劇，在現場擺設烤肉架，有成員扮演專業廚師，模擬燒烤栩栩如生的嬰兒模型，呼籲民眾選擇「純素飲食」，別將「動物孩子」送上烤架。不過，燒烤嬰兒畫面引發反感，一名家長說：「看了很不舒服，吃素與否是自發性選擇，不該為了提倡素食，用嬰兒把非素食者妖魔化。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞洲善待動物組織議題倡議專員林婷憶說明，雞和豬分別在1個月大和6個月大的時候被屠宰成為人類食物，行動劇烤的是假的baby，但葷食吃的是真的動物baby，希望藉此呼籲消費者將心比心，對待所有生命一視同仁。

林婷憶指出，深知「燒烤嬰兒」行動劇會引起議論與正反批評，但提倡議題最怕的就是民眾無感，才會用極具視覺衝擊的方式傳達理念，吸引更多人聚焦討論，如同PETA 高級副總裁傑森·貝克( Jason Baker)所說：「PETA 鼓勵任何對於烤嬰兒感到震驚的人，將這份同情心延伸到其他所有動物，並選擇純素飲食。」

PETA 亞洲善待動物組織是在香港成立和註冊的動物權益非營利組織，致力於建立和保護所有動物的權利，該組織提倡動物不是供人類實驗、食用、穿戴、娛樂或以其他任何方式虐待的。

ET快訊
快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵！　挺進8強
獨／汪建民病情生變！　送進加護病房
控「不二糕餅」蛋黃酥包蟑螂！　爆料人拿不出單據
快訊／「頂大圖書館鹹濕片」瘋傳！　台大回應
火星人「謝謝中國台灣」還刪國旗　高雄市政府發聲了
吃到一半「貴婦突給MFK香水」　她一拆紙袋嚇壞！網驚：快去拜
胡文英被瘋傳「拍成人片」！哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋「烤嬰兒」行動劇惹議　動保團體：為提倡純素飲食

工作有壓力無聊也心慌！做8件事調解找回好心情

控不二糕餅蛋黃酥包蟑螂　爆料人拿不出單據「母親內向未就醫」

中秋食材抽檢！高雄全聯、連鎖涮涮鍋、水果店檢出農藥殘留超標　

網瘋傳「頂大圖書館鹹濕片」　台大喊告：不在我們學校拍的

火星人「謝謝中國台灣」還刪國旗　高雄市政府發聲：大家都是地球人

老了？大學生實習弟「很躁」掛嘴邊他不解　一票秒怒：躁X小

快訊／13:00東部海域規模4.0地震　3縣市有感「最大震度2級」

好友不吃牛肉！他嘆專制「還要別人不能煮」　網勸：少往來

吃到一半「貴婦奶奶突給MFK香水」她一拆紙袋嚇壞　網驚：快去拜拜

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

中秋「烤嬰兒」行動劇惹議　動保團體：為提倡純素飲食

工作有壓力無聊也心慌！做8件事調解找回好心情

控不二糕餅蛋黃酥包蟑螂　爆料人拿不出單據「母親內向未就醫」

中秋食材抽檢！高雄全聯、連鎖涮涮鍋、水果店檢出農藥殘留超標　

網瘋傳「頂大圖書館鹹濕片」　台大喊告：不在我們學校拍的

火星人「謝謝中國台灣」還刪國旗　高雄市政府發聲：大家都是地球人

老了？大學生實習弟「很躁」掛嘴邊他不解　一票秒怒：躁X小

快訊／13:00東部海域規模4.0地震　3縣市有感「最大震度2級」

好友不吃牛肉！他嘆專制「還要別人不能煮」　網勸：少往來

吃到一半「貴婦奶奶突給MFK香水」她一拆紙袋嚇壞　網驚：快去拜拜

凱壽支持國際失智症月　總座偕獨董到場力挺

台南文化獎揭曉　黑琵爸爸王徵吉、古都保存再生文教基金會獲殊榮

中秋節後韓國瑜18日召集朝野協商　立法院擬20日開議

Jennie「SOLO新歌」回歸日期公開　進軍美國同門碧昂絲、愛黛兒

北韓發射數枚飛彈　南韓軍方研判測試出口俄國武器

大宇賣雙劍震驚老粉　董事長吐心聲：處理閒置IP對大家都好

日韓追楓攻略！乘舟賞楓超夢幻　白羊寺嚐《主廚的餐桌》星級料理

黃冠智出道7年「沒戲拍就打工賺錢」　國中離家…想到媽爆哭！

2024桃園地景藝術節9／14登場　交通疏導管制措施一次看

「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

才中大樂透1.7億！「這家」彩券行又開出頭獎

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

「貝碧佳」晚上成中颱　今2區有雨

「貴婦突給MFK香水」她一拆紙袋嚇壞　網驚：快去拜拜

中秋節「超強運四星座」

洋芋片不到半包！他留1星罵「垃圾食品」業者神回1句

網爆料「不二糕餅蛋黃酥」中間有蟑螂　兩派論戰

快儲水！高雄9／12停水降壓13.5hrs

更多熱門

相關新聞

吳釗燮酸「立委配合中國踢一腳」　請告藐視國會

吳釗燮酸「立委配合中國踢一腳」　請告藐視國會

國民黨立委徐巧芯今（2日）質詢時引述TPOC台灣議題研究中心網路民調，指外交部長吳釗燮是新國防團隊中，網路負面聲量最高者，吳釗燮回酸說，擔心當中國在欺負我國時，立法委員補進來踢一腳，但徐巧芯不滿追問吳釗燮指的是誰？吳釗燮連續8度說，徐巧芯可以告自己藐視國會，「趕快去告，趕快去告」。

籌錢救312受虐馬！網紅「抽脂後肺栓塞」死

籌錢救312受虐馬！網紅「抽脂後肺栓塞」死

司委會改排「總統詢答」專報　吳宗憲盼綠速提版本

司委會改排「總統詢答」專報　吳宗憲盼綠速提版本

台灣首部造血幹細胞議題漫畫新書發表

台灣首部造血幹細胞議題漫畫新書發表

勞動部南分署辦策進交流會議

勞動部南分署辦策進交流會議

關鍵字：

動物權益純素飲食烤肉活動議題亞洲善待動物組織

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

KID妻懷二寶前「其實流產過」

蔡依林哽咽哭了！

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面