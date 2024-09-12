中秋「烤嬰兒」行動劇惹議　動保團體：為提倡純素飲食

▲亞洲善待動物組織以「烤嬰兒」行動劇提倡素食引發議論。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中秋節將至，不少民眾開始規劃烤肉活動，亞洲善待動物組織（PETA）為提倡「純素飲食」，今天下午在台北市府廣場上演「烤嬰兒」行動劇，把嬰兒模型放上烤肉架翻烤涮醬，引發議論，有家長說「看了很不舒服」。該組織強調，任何生命都不應該被放在烤架上，為吸引大眾聚焦，才會以視覺衝擊方式傳達理念。

亞洲善待動物組織下午在市府廣場演出行動劇，在現場擺設烤肉架，有成員扮演專業廚師，模擬燒烤栩栩如生的嬰兒模型，呼籲民眾選擇「純素飲食」，別將「動物孩子」送上烤架。不過，燒烤嬰兒畫面引發反感，一名家長說：「看了很不舒服，吃素與否是自發性選擇，不該為了提倡素食，用嬰兒把非素食者妖魔化。」

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亞洲善待動物組織議題倡議專員林婷憶說明，雞和豬分別在1個月大和6個月大的時候被屠宰成為人類食物，行動劇烤的是假的baby，但葷食吃的是真的動物baby，希望藉此呼籲消費者將心比心，對待所有生命一視同仁。

林婷憶指出，深知「燒烤嬰兒」行動劇會引起議論與正反批評，但提倡議題最怕的就是民眾無感，才會用極具視覺衝擊的方式傳達理念，吸引更多人聚焦討論，如同PETA 高級副總裁傑森·貝克( Jason Baker)所說：「PETA 鼓勵任何對於烤嬰兒感到震驚的人，將這份同情心延伸到其他所有動物，並選擇純素飲食。」

PETA 亞洲善待動物組織是在香港成立和註冊的動物權益非營利組織，致力於建立和保護所有動物的權利，該組織提倡動物不是供人類實驗、食用、穿戴、娛樂或以其他任何方式虐待的。