　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

王正坤捐贈成大管理學院600萬元　設王正坤講堂感謝母校嘉惠學子

▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元給母校設立「王正坤講堂」，於12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。

▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

捐贈典禮由成大副校長莊偉哲教授與管理學院院長黃宇翔教授共同主持，邀請捐贈人藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師與成大EMBA高階管理碩士班的師長與校友們出席。

▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大副校長莊偉哲、管理學院院長黃宇翔、副院長胡大瀛、副院長黃華瑋、成大EMBA執行長林軒竹、成大醫院院長李經維與王正坤醫師等人一起舉行揭牌儀式，並由管理學院院長黃宇翔致贈王正坤感謝狀，許多嘉賓以及師生們齊聚一堂，共同見證了這一重要時刻。

▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成功大學「王正坤講堂」美輪美奐，結合了現代設計、專業氛圍和高雅感，適合教學、演講、研討會和學術交流。會議室呈圓形，周圍是階梯式座位。天花板是環繞式燈飾，為空間增添現代感和優雅氛圍。講堂經過成大管理學院黃宇翔院長用心奔走與規劃，講堂設計比照歐美國會的圓形會議室，讓成大師生擁有更美好的上課體驗。

▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，藉由捐贈講堂表達對於母校成功大學的感謝，感恩成大EMBA的教育給予豐富的企業知識。成功大學卓越的學術表現和對社會的貢獻使其在世界大學排名中脫穎而出，英國泰晤士高等教育(THE)公布 2024世界大學影響力排名，成功大學再度蟬聯全台第一，世界排名第25名。

成功大學不僅在學術研究上卓越，也在社會貢獻和可持續發展方面展現領袖風範。王正坤醫師是成功大學管理學院校友、成功大學管理學院老師，也是成大醫院的兼任教學主治醫師，王正坤與成功大學的關係密不可分，以身為成大校友為榮，時常回饋母校，幫助弱勢學子，協助母校推展校務。

▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學，王正坤經營的藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與16家藝群醫美診所分布全台各地，此外，高鐵新竹站出口將開設第17家分院。

▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師白手起家，25歲大學畢業就被父母親的債務拖累，接著被法院查封，辛辛苦苦一步一腳印地建立企業，幫父母還掉近億元負債，接著開始奉獻社會，愛心不落人後，常常捐贈成功大學、台北醫學大學、長榮大學與社會各界，他的奉獻與回饋精神深受社會肯定。

▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵！　挺進8強
獨／汪建民病情生變！　送進加護病房
控「不二糕餅」蛋黃酥包蟑螂！　爆料人拿不出單據
快訊／「頂大圖書館鹹濕片」瘋傳！　台大回應
火星人「謝謝中國台灣」還刪國旗　高雄市政府發聲了
吃到一半「貴婦突給MFK香水」　她一拆紙袋嚇壞！網驚：快去拜
胡文英被瘋傳「拍成人片」！哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南文化獎揭曉　黑琵爸爸王徵吉、古都保存再生文教基金會獲殊榮

2024桃園地景藝術節9／14登場　交通疏導管制措施一次看

「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

台南市首次針對防火管理人培訓防災士　提升企業自主防災量能

響應世界安寧日竹市衛生局辦徵文競賽

王正坤捐贈成大管理學院600萬元　設王正坤講堂感謝母校嘉惠學子

竹市首座市定古蹟校舍　「新竹國小百齡樓」修復工程今開工

仁愛鄉賽德克族四村共管會成立年餘　與林保署合推山村綠色經濟

南豐德固達雅賽德克族民族小學揭牌　南投第三所民族實驗學校

司法院院長許宗力一行　南下訪視台南高分院

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

台南文化獎揭曉　黑琵爸爸王徵吉、古都保存再生文教基金會獲殊榮

2024桃園地景藝術節9／14登場　交通疏導管制措施一次看

「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

台南市首次針對防火管理人培訓防災士　提升企業自主防災量能

響應世界安寧日竹市衛生局辦徵文競賽

王正坤捐贈成大管理學院600萬元　設王正坤講堂感謝母校嘉惠學子

竹市首座市定古蹟校舍　「新竹國小百齡樓」修復工程今開工

仁愛鄉賽德克族四村共管會成立年餘　與林保署合推山村綠色經濟

南豐德固達雅賽德克族民族小學揭牌　南投第三所民族實驗學校

司法院院長許宗力一行　南下訪視台南高分院

凱壽支持國際失智症月　總座偕獨董到場力挺

台南文化獎揭曉　黑琵爸爸王徵吉、古都保存再生文教基金會獲殊榮

中秋節後韓國瑜18日召集朝野協商　立法院擬20日開議

Jennie「SOLO新歌」回歸日期公開　進軍美國同門碧昂絲、愛黛兒

北韓發射數枚飛彈　南韓軍方研判測試出口俄國武器

大宇賣雙劍震驚老粉　董事長吐心聲：處理閒置IP對大家都好

日韓追楓攻略！乘舟賞楓超夢幻　白羊寺嚐《主廚的餐桌》星級料理

黃冠智出道7年「沒戲拍就打工賺錢」　國中離家…想到媽爆哭！

2024桃園地景藝術節9／14登場　交通疏導管制措施一次看

「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

「龜吉拉」降落　2024桃園地景藝術節迴龜

赴基隆視察有愛店家　柯志恩：謝國樑把小愛化大愛

嘉義市第二分隊新廳舍落成啟用

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

RedBull封街賽車「台中王齊麟」登布條推銷

台中連鎖火鍋驚見「老鼠叼走豆皮」　業者道歉了

桃園914除蔓日　移除綠色殺手「小花蔓澤蘭」

花蓮9 ／11發放重陽敬老金　百歲人瑞可拿1萬

電話加LINE認爸爸要求匯錢借朋友

司法院院長許宗力一行南下訪視台南高分院

物理治療師教正確超慢跑　久坐族：這麼輕鬆

表揚特優里長與民政人員　侯友宜勉繼續齊心推動市政

更多熱門

相關新聞

在地企業「堤維西」捐贈南消多功能六軸無人機

在地企業「堤維西」捐贈南消多功能六軸無人機

台南市消防局9日上午10時，於堤維西交通工業股份有限公司科工區一廠，舉行38週年慶捐贈多功能六軸無人機儀式，由消防局局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌，感謝長期支持及回饋警義消，可以說是成功的在地企業，十分熱心公益、造福地方及人群。

高苑科大撐過退場危機還改名　周邊學套租金已跌15%

高苑科大撐過退場危機還改名　周邊學套租金已跌15%

吳盧亮捐贈台東消防局首部電動救災勤務車

吳盧亮捐贈台東消防局首部電動救災勤務車

台南市2名學校傑出學輔主管榮獲教育部肯定

台南市2名學校傑出學輔主管榮獲教育部肯定

好帝一捐贈成大醫院及部立台南醫院電動機車

好帝一捐贈成大醫院及部立台南醫院電動機車

關鍵字：

王正坤捐贈成大講堂學子

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

KID妻懷二寶前「其實流產過」

蔡依林哽咽哭了！

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面