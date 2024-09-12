王正坤捐贈成大管理學院600萬元　設王正坤講堂感謝母校嘉惠學子

▲成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成功大學管理學院校友王正坤醫師，捐贈600萬元給母校設立「王正坤講堂」，於12日上午舉行揭牌典禮，王正坤感謝母校栽培，嘉惠成大莘莘學子。

捐贈典禮由成大副校長莊偉哲教授與管理學院院長黃宇翔教授共同主持，邀請捐贈人藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師與成大EMBA高階管理碩士班的師長與校友們出席。

成大副校長莊偉哲、管理學院院長黃宇翔、副院長胡大瀛、副院長黃華瑋、成大EMBA執行長林軒竹、成大醫院院長李經維與王正坤醫師等人一起舉行揭牌儀式，並由管理學院院長黃宇翔致贈王正坤感謝狀，許多嘉賓以及師生們齊聚一堂，共同見證了這一重要時刻。

成功大學「王正坤講堂」美輪美奐，結合了現代設計、專業氛圍和高雅感，適合教學、演講、研討會和學術交流。會議室呈圓形，周圍是階梯式座位。天花板是環繞式燈飾，為空間增添現代感和優雅氛圍。講堂經過成大管理學院黃宇翔院長用心奔走與規劃，講堂設計比照歐美國會的圓形會議室，讓成大師生擁有更美好的上課體驗。

王正坤醫師表示，藉由捐贈講堂表達對於母校成功大學的感謝，感恩成大EMBA的教育給予豐富的企業知識。成功大學卓越的學術表現和對社會的貢獻使其在世界大學排名中脫穎而出，英國泰晤士高等教育(THE)公布 2024世界大學影響力排名，成功大學再度蟬聯全台第一，世界排名第25名。

成功大學不僅在學術研究上卓越，也在社會貢獻和可持續發展方面展現領袖風範。王正坤醫師是成功大學管理學院校友、成功大學管理學院老師，也是成大醫院的兼任教學主治醫師，王正坤與成功大學的關係密不可分，以身為成大校友為榮，時常回饋母校，幫助弱勢學子，協助母校推展校務。

王正坤醫師是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學，王正坤經營的藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與16家藝群醫美診所分布全台各地，此外，高鐵新竹站出口將開設第17家分院。

王正坤醫師白手起家，25歲大學畢業就被父母親的債務拖累，接著被法院查封，辛辛苦苦一步一腳印地建立企業，幫父母還掉近億元負債，接著開始奉獻社會，愛心不落人後，常常捐贈成功大學、台北醫學大學、長榮大學與社會各界，他的奉獻與回饋精神深受社會肯定。