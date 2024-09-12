　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「假兒子」加LINE好友！盼借錢助好友　行員機警報警阻詐

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼傅姓老翁到銀行匯款，櫃員機警疑似遭詐騙請員警協助，保住老翁存款。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

詐欺手法日新月異，但是近來東勢區頻接獲慣用猜猜我是誰手法的詐欺案，9月4日10時許，警方接獲東勢區豐勢路第一銀行櫃員表示，有民眾疑遭詐騙要匯款，警員到場後，櫃員表示70歲傅姓男子要匯錢，經櫃員詢問匯錢對象是何人，傅男表示是兒子朋友需要錢，要傅男幫忙匯錢，櫃員機警，對傅男提出疑惑並聯絡警方前來勸說，一起揭發詐欺集團的手法。

傅男於匯款前一日看到LINE傳來訊息要加好友，看到是「兒子」名字，便不疑有他加入好友，電話中「兒子」表示朋友需要現金週轉，要請爸爸幫忙，朋友會盡快還爸爸錢的，傅男表示聲音很像兒子，所以也沒有多想，便於4日趕緊到銀行準備匯錢。沒想到傅男為了幫忙「假兒子、假朋友」差點變成詐欺被害人，順利保住老本，直呼感恩！聽到上個月東勢區也有類似案件時，傅男更是對警方協助及行員機警表示感謝。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，八月時許，類似案件才發生過，詐騙集團獲得被害人相關資訊後，用親屬姓名或是用神似聲音再取得被害人信任，被害人一旦陷入陷阱，便是惡夢的開端。電話或是網路聯絡談錢都要注意!更提醒大家，東勢地區為高齡地區，老人家常接獲像是猜猜我是誰手法、電話通知健保卡被盜用、遭假檢察官來電表示要監管帳戶、保管現金等說詞詐欺案件層出不窮，希望各位老人家多注意，匯錢之前務必確認匯錢對象及相關訊息，家屬更要多多留意家中長者資金流向，預防詐欺已是全民運動，大家不可不慎。

ET快訊
快訊／「麟榤配」逆轉奪勝！　晉級8強
眾望基金會董事長又是李文宗！　林俊憲酸：到底多少身分
獨／海削3407萬防疫財！　加利老闆跛腳出庭：我沒罪
黃子佼性侵案獲不起訴！　吹哨人黑底白字發聲
快訊／鄭怡靜打趴泰國一姐！　挺進女單8強
女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰
李多慧騎車已是「台人style」　全場笑翻：正港台灣人
家人倒戈！　賀錦麗副手華茲家族「穿川普上衣」表態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

司法院院長許宗力一行　南下訪視台南地院

「假兒子」加LINE好友！盼借錢助好友　行員機警報警阻詐

枋寮警引薦善心人士捐贈愛心物資　關懷弱勢原民60戶

台南就業中心協力友善企業 力助中高齡婦女轉換職場跑道

南消精進山域救災技能　台南消友會第二辦事處當後盾！

RedBull封街賽車...3天吸1.5億商機　「台中王齊麟」登布條推銷

「國家防災日」系列活動開跑　遠百防災專區提供緊急避難包

善心企業合捐台南弱勢家戶320盒月餅　黃偉哲感謝公私協力攜手送暖

花蓮芥菜種會少年之家造福地方　無償提供土地拓寬道路

太管處新任處長拜會徐榛蔚！　暢談共推「山海聚落小旅行」

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

司法院院長許宗力一行　南下訪視台南地院

「假兒子」加LINE好友！盼借錢助好友　行員機警報警阻詐

枋寮警引薦善心人士捐贈愛心物資　關懷弱勢原民60戶

台南就業中心協力友善企業 力助中高齡婦女轉換職場跑道

南消精進山域救災技能　台南消友會第二辦事處當後盾！

RedBull封街賽車...3天吸1.5億商機　「台中王齊麟」登布條推銷

「國家防災日」系列活動開跑　遠百防災專區提供緊急避難包

善心企業合捐台南弱勢家戶320盒月餅　黃偉哲感謝公私協力攜手送暖

花蓮芥菜種會少年之家造福地方　無償提供土地拓寬道路

太管處新任處長拜會徐榛蔚！　暢談共推「山海聚落小旅行」

李懿被9年男友求婚自己搞砸　帶他到南投泡湯重燃火花

金鐘59獲3項大獎提名　庾澄慶興奮喊「入圍是應該的」

快訊／「麟榤配」逆轉奪勝　晉級香港公開賽男雙8強

宴請帛琉國務部長艾古斯　林佳龍：秉持「太平洋之道」共促區域繁榮

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

美國南加州山林大火燒一周！延燒面積超過3.6萬英畝　縱火男子被逮

最美休息站「南投日月町」開箱！吉祥物藏故事　吃得到和洋早午餐

泰國近30年最嚴重洪水致4死　救生艇難入災區！居民斷糧爬屋頂求救

沈玉琳忘年之交竟是「她」 林襄羞喊：玉琳哥我可以！

邱宇辰時隔5年再辦生日會「粉絲福利超狂」　加碼親曝重磅喜訊！

地方熱門新聞

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

「龜吉拉」降落　2024桃園地景藝術節迴龜

赴基隆視察有愛店家　柯志恩：謝國樑把小愛化大愛

嘉義市第二分隊新廳舍落成啟用

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

RedBull封街賽車「台中王齊麟」登布條推銷

台中連鎖火鍋驚見「老鼠叼走豆皮」　業者道歉了

桃園914除蔓日　移除綠色殺手「小花蔓澤蘭」

花蓮9 ／11發放重陽敬老金　百歲人瑞可拿1萬

物理治療師教正確超慢跑　久坐族：這麼輕鬆

表揚特優里長與民政人員　侯友宜勉繼續齊心推動市政

迎接亞洲首場2025雙北世壯運　侯友宜：全力推動觀光

淡北道路施工便橋主梁吊裝完成　10月中旬啟用

更多熱門

關鍵字：

詐騙，員警，櫃員，勸說

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

大蛇丸女友是誰？

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

KID妻懷二寶前「其實流產過」

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面