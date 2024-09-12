「假兒子」加LINE好友！盼借錢助好友　行員機警報警阻詐

▲▼傅姓老翁到銀行匯款，櫃員機警疑似遭詐騙請員警協助，保住老翁存款。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

詐欺手法日新月異，但是近來東勢區頻接獲慣用猜猜我是誰手法的詐欺案，9月4日10時許，警方接獲東勢區豐勢路第一銀行櫃員表示，有民眾疑遭詐騙要匯款，警員到場後，櫃員表示70歲傅姓男子要匯錢，經櫃員詢問匯錢對象是何人，傅男表示是兒子朋友需要錢，要傅男幫忙匯錢，櫃員機警，對傅男提出疑惑並聯絡警方前來勸說，一起揭發詐欺集團的手法。

傅男於匯款前一日看到LINE傳來訊息要加好友，看到是「兒子」名字，便不疑有他加入好友，電話中「兒子」表示朋友需要現金週轉，要請爸爸幫忙，朋友會盡快還爸爸錢的，傅男表示聲音很像兒子，所以也沒有多想，便於4日趕緊到銀行準備匯錢。沒想到傅男為了幫忙「假兒子、假朋友」差點變成詐欺被害人，順利保住老本，直呼感恩！聽到上個月東勢區也有類似案件時，傅男更是對警方協助及行員機警表示感謝。

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，八月時許，類似案件才發生過，詐騙集團獲得被害人相關資訊後，用親屬姓名或是用神似聲音再取得被害人信任，被害人一旦陷入陷阱，便是惡夢的開端。電話或是網路聯絡談錢都要注意!更提醒大家，東勢地區為高齡地區，老人家常接獲像是猜猜我是誰手法、電話通知健保卡被盜用、遭假檢察官來電表示要監管帳戶、保管現金等說詞詐欺案件層出不窮，希望各位老人家多注意，匯錢之前務必確認匯錢對象及相關訊息，家屬更要多多留意家中長者資金流向，預防詐欺已是全民運動，大家不可不慎。