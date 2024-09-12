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高鐵台南站特定區「2.9萬坪地上權」啟動招商　說明會9／26登場

▲▼高鐵台南產專區案招商9/26舉辦說明會。（圖／鐵道局提供）

▲高鐵台南特定區開發案招商9月26日舉辦說明會。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵台南站特區快速發展，周邊除沙崙智慧綠能科技城、中研院南部院區、台南大會展中心先後完工，三井OUTLET進駐也帶動周邊房價上漲，隨高鐵台南站周邊計畫推動，交通部鐵道局再推出「高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案」，土地面積高達2.99萬坪，採地上權開發，9月26日舉辦招商說明會。

近年高鐵台南站周邊計畫持續推動，包含國科會資安暨智慧科技研發大樓、中央研究院南部生物技術中心、綠能科技示範場域等研究發展中心，並設置台灣智駕測試實驗室，帶動資訊安全、智慧科技、生物技術等創新技術的發展，高鐵台南車站特定區產業專用區也將接力開發。

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鐵道局表示，該基地範圍包含台南市歸仁區武東段279、280地號土地，面積為98,884.91平方公尺(約2.99萬坪)，將以設定地上權方式辦理開發，為協助各潛在投資人進行投資評估，說明會訂於9月26日下午2時30分舉辦。

據了解，該開發案吸引包括開發商、建商、壽險業、飯店業、零售百貨業等投資人關注。

鐵道局表示，在高鐵車站東側，緊鄰車站的附屬事業用地已由三井不動產集團開發興建為OUTLET購物中心，於111年2月開幕營運，目前進入第二期開發；而在高鐵車站西側，則有華邦電子與新唐科技等興建辦公及研發大樓，顯示高鐵特定區各項機能陸續成熟，已逐漸吸引高科技產業進駐，帶動台南產業、區域發展。

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