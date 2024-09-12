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獨／直擊加利老闆跛腳出庭！陸制口罩海削3407萬防疫財：我沒罪

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署偵辦口罩國家隊工廠「加利科技公司」老闆林明進，在新冠肺炎疫情嚴峻時，將中國製非醫療用口罩混用，非法牟利達2339萬元，林被抓包後還喊「以國家隊為恥」。士林地院今（12）開庭，林與特建公司負責人李女，均請求法院無罪判決，庭後林拄著拐杖行走，看上去相當吃力。

▲▼ 林明進 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲加利科技負責人林明進拄拐杖出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

2020年3月林明進加入口罩國家隊，卻在同年6月18日起，透過大陸人士「劉嫻」的管道，輸入467萬8千片非醫用口罩，在由員工負責分裝以每50片包裝封口，貼上加利國家隊編號「11」的標籤，故意隱藏口罩產地品質假標示。

林將口罩一部分提供國家徵用，讓衛福部支付1068萬1200元，另一部則拿來市售，不法獲利2339萬元，合計高達3407萬元；另外林以低於市價價格，取得一般醫用口罩原料「熔噴不織布」共9792公斤，再拿來製成徵用醫用口罩，也就是每日19萬片得定額徵用口罩產量。

▲林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 圖／士檢提供

▲林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 （資料圖／讀者提供）

士檢2020年9月發動搜索，發現林明進位於新北市八里的工廠1、2樓登記為加利科技，他再以加利許可，在3樓成立「特建企業」讓李姓女子當負責人，生產兒童醫用口罩，再藉政府贈送的一條產線生產，製成後統一由加利出貨，以此無良雙頭賺。

全案被揭發後，林明進面對媒體訪問時更大言不慚稱，「剛加入國家隊的時候，我以國家隊為榮，但是我做到後面，我以國家隊為恥」甚至跟大陸業者說，要進口中國爛熔噴布，弄崩台灣市場。衛生福利部向加利科技提出刑事告訴附帶民事賠償。

士院12日開庭，林明進主張無罪判決請法院別沒收財產，而其辯護律師說，衛福部提出的和解金數千萬，根本做不到，故和解破局。全案辯論終結，訂10月17日上午11時一審宣判。

庭後，林明進因車禍左腳打石膏，拄著拐杖緩慢走出法院，被記者提問到「有信心無罪嗎？」他點頭示意，再被問及「會後悔當初說『以國家隊為恥』嗎」，他解釋「我指得是隱藏其中混蛋，是被人家誤解了。」他強調自己沒有做壞事，全都按照政府做事。
 

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