　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賣3帳戶可賺25萬元　缺錢男「沒拿到報酬」還倒賠1萬元

記者黃翊婷／台北報導

中年男子阿榮（化名）因為缺錢使用，誤信網路廣告，答應販賣自己的3個銀行帳戶，換取25萬元報酬，結果最後不僅錢沒有拿到，他還因此被5名受害者告上法院。士林地院法官日前審理此案，並依洗錢罪判處阿榮有期徒刑2個月，併科罰金1萬元。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲阿榮因為缺錢答應賣帳戶，結果卻害慘自己。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮明知將銀行帳戶提供給陌生人使用，可能會成為詐騙集團的人頭帳戶，卻還是在去年11月間將自己名下的3個銀行帳戶、存摺、提款卡密碼交出，供詐團當作掩飾藏匿贓款的戶頭；後來5名受害者發現異狀，紛紛報警提告。

阿榮到案之後坦承將銀行帳戶資料交給他人，但否認幫助詐欺、洗錢，他表示，當時是在臉書看到賣帳戶的廣告，因為缺錢，對方說賣3個帳戶可以拿到25萬元，他便答應了，「對方向我保證是用來避稅的。」

士林地院法官認為，阿榮雖然沒有實際參與詐欺、洗錢，事後也沒有拿到報酬，但他提供帳戶給詐團使用，行為實屬不該，考量到他犯後始終坦承犯行，態度良好，也已經與其中1名受害者達成調解，最終依洗錢罪判處有期徒刑2個月，併科罰金1萬元，前者得易科罰金6萬元，後者得易服勞役10日，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／張惠妹官宣！　「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光
她爆「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂！不檢舉不提告　食安處要查了
LIVE／追柯文哲金流！神秘保險箱搜出百萬　料理網紅換車牌遭
不受「蟑螂蛋黃酥」影響！　不二糕餅大排長龍
貝碧佳「偏西幅度增加」　粉專曝1關鍵暴風圈擦過台灣
快訊／11:28規模4.6地震　9縣市有感
快訊／11:28發生有感地震　預估震度2級
檢廉查扣柯文哲「神秘保險箱」　搜出上百萬現金
iPhone 16預購倒數！　最保值回收機型曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

快訊／高雄愛河驚傳男子落水　警消尋獲救起時已經死亡

男通緝犯亂掰身分證　第一碼「2」露餡...狂奔10秒就被逮

屏東交通違規檢舉案「台1線最多」　未依規定用燈破萬件

全面清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱　搜出上百萬現金

新竹市垃圾掩埋場火警「烈焰狂竄黑煙漫天」　燒廢棄床墊釀禍

劣夫拋家！單親媽難還175萬欠款　可憐原因曝：4家人非癌即病

林森北大樓地下室藏德州撲克賭場　霰彈槍「壓場」防黑吃黑

辜仲諒無罪確定再一件！從中信國寶案脫身　朱國榮再判刑16年

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

快訊／高雄愛河驚傳男子落水　警消尋獲救起時已經死亡

男通緝犯亂掰身分證　第一碼「2」露餡...狂奔10秒就被逮

屏東交通違規檢舉案「台1線最多」　未依規定用燈破萬件

全面清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱　搜出上百萬現金

新竹市垃圾掩埋場火警「烈焰狂竄黑煙漫天」　燒廢棄床墊釀禍

劣夫拋家！單親媽難還175萬欠款　可憐原因曝：4家人非癌即病

林森北大樓地下室藏德州撲克賭場　霰彈槍「壓場」防黑吃黑

辜仲諒無罪確定再一件！從中信國寶案脫身　朱國榮再判刑16年

彭于晏為愛犬慶生超歡樂　拍完電影收養3汪「無法說再見」

好多人生病！「5大病毒」群魔亂舞　醫示警了

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

高鐵飯店聯票推優惠　住宿加購車票75折起

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

「法官」賈吉全壘打荒　球迷熱議：被「汪汪隊」詛咒？

快訊／高雄愛河驚傳男子落水　警消尋獲救起時已經死亡

2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

維持交易動能、降低市場臆測　行政院拍板當沖降稅延長3年

社會熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

快訊／前晚疑聽到吵架聲…基隆地政處長自家墜樓亡！

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

宜蘭城隍廟神明遭掉包！鬼谷子變呂洞賓

快訊／彭振聲被二度提訊　露微笑走下囚車

裸男鴛鴦戲水墜10樓亡　高大成提3關鍵

2正妹設計師被髮廊老闆性侵　針孔逮淫狼

罔腰認呼麻訊後請回！返家狂PO文「絕口不提染毒」

宜蘭城隍廟鬼谷子變呂洞賓　警不排除請錯神明

超商店員罵「死胖子」挨告！被判無罪

京華城案證人林欽榮現身北檢　複訊後請回

騎士高速猛衝「行人撞飛」3人重傷

更多熱門

相關新聞

新加坡女待拘留室遭毆　北市警判囚4月

新加坡女待拘留室遭毆　北市警判囚4月

新加坡籍徐姓女子因案被北投分局帶回拘留室，期間，因口罩配戴等問題，與丁姓警員爆發口角，丁員徒手揮拳毆打徐婦，致其上唇瘀腫受傷，徐提起告訴。法院開庭時，徐婦聲淚俱下說「為什麼台灣警察可以打人？而且監視器還消失」強調不想要錢，只想要一個誠摯道歉。士林地院審結，依公務員假借職務上機會故意犯傷害罪，處有期徒刑4月。

傳訊恐嚇女星「吃慶記」　衝動男下場曝

傳訊恐嚇女星「吃慶記」　衝動男下場曝

邂逅仙女？9人被騙81萬　結局衰到他

邂逅仙女？9人被騙81萬　結局衰到他

裝潢行員工出獄第5天捲命案　裁定續押

裝潢行員工出獄第5天捲命案　裁定續押

即／色魔NONO淫辱6女　乖巧穿搭二度現身法院

即／色魔NONO淫辱6女　乖巧穿搭二度現身法院

關鍵字：

士林地院

讀者迴響

熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

陳佩琪ATM存619萬未列洗錢被告　律師曝關鍵原因

網傳圖書館性影像　H級女優：主角是我

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面