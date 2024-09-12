賣3帳戶可賺25萬元　缺錢男「沒拿到報酬」還倒賠1萬元

記者黃翊婷／台北報導

中年男子阿榮（化名）因為缺錢使用，誤信網路廣告，答應販賣自己的3個銀行帳戶，換取25萬元報酬，結果最後不僅錢沒有拿到，他還因此被5名受害者告上法院。士林地院法官日前審理此案，並依洗錢罪判處阿榮有期徒刑2個月，併科罰金1萬元。

▲阿榮因為缺錢答應賣帳戶，結果卻害慘自己。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮明知將銀行帳戶提供給陌生人使用，可能會成為詐騙集團的人頭帳戶，卻還是在去年11月間將自己名下的3個銀行帳戶、存摺、提款卡密碼交出，供詐團當作掩飾藏匿贓款的戶頭；後來5名受害者發現異狀，紛紛報警提告。

阿榮到案之後坦承將銀行帳戶資料交給他人，但否認幫助詐欺、洗錢，他表示，當時是在臉書看到賣帳戶的廣告，因為缺錢，對方說賣3個帳戶可以拿到25萬元，他便答應了，「對方向我保證是用來避稅的。」

士林地院法官認為，阿榮雖然沒有實際參與詐欺、洗錢，事後也沒有拿到報酬，但他提供帳戶給詐團使用，行為實屬不該，考量到他犯後始終坦承犯行，態度良好，也已經與其中1名受害者達成調解，最終依洗錢罪判處有期徒刑2個月，併科罰金1萬元，前者得易科罰金6萬元，後者得易服勞役10日，全案仍可上訴。