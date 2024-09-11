柔性司法中秋前夕展現溫暖！士檢與法務部長攜手關懷馨生人

▲（左起）法務部保護司林嚞慧督導參事、台高檢張斗輝檢察長、鄭銘謙部長等人共同揭牌。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部長鄭銘謙積極推動「柔性司法」，以溫暖與關懷為核心理念，中秋前夕特與台高檢檢察長張斗輝、法務部保護司督導參事林嚞慧、士檢檢察長顏迺偉等人，前往新北汐止區探望「馨生」個案吳東諺，其父母33年前遇害喪命，鄭部長不僅親送營養品，更用溫暖言辭慰問，盼未來能協助更多馨生人，持續傳遞社會的關愛與支持。

1991年，吳銘漢與葉盈蘭夫婦慘遭殺害，他們年僅6歲的獨子吳東諺親眼目睹雙親被害，導致心靈重創。罹患肌肉萎縮症的他至今臥病在床。然而，由於當時犯罪被害人保障不足，家屬未能獲得任何賠償，兇嫌王文孝最終被判死刑並執行，而捲入此案的蘇建和等3人在歷經多次重審後，終獲判無罪定讞。

探望期間，鄭銘謙不僅親自送上營養品，還以溫暖的言辭慰問吳東諺，鼓勵他面對生活的挑戰，東諺靠呼吸器維生，但仍露出微笑，並由衷感謝部長的關懷，鄭部長更當場指示檢察署及犯保協會士林分會，應繼續全力協助東諺及其他需要幫助的馨生人，讓社會的愛與支持持續傳遞。

隨後，鄭銘謙一行人前往汐止「拱北殿」，參加「馨生關懷服務據點」的揭牌儀式。此服務據點由士林分會主委林志銜及拱北殿董事長林賴松聯手設立，旨在提供一處宗教與自然兼具的友善空間，供馨生人及其家屬喘息、交流，希望藉由宗教信仰和自然環境，撫慰這些長期承受痛苦的心靈，讓他們感受到社會的溫暖與支持。

▲士林地檢署宣導防範詐騙的重要性，提醒大家對電話借錢或投資的騙術要保持警惕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

鄭銘謙在致詞時強調，照顧犯罪被害人是政府一貫的立場，並希望透過「馨生關懷服務據點」，讓每位馨生人在困境中能找到休憩之地，從而獲得面對未來的力量。他同時表達了實現「溫暖有感」柔性司法的期許。

張斗輝檢察長也指出，新修訂的《犯罪被害人權益保障法》加強了對被害人的保護服務，強調尊重與同理心的重要性。他希望每個「馨生關懷服務據點」都能成為馨生人及家屬渡過困境的支柱。

活動期間，士林地檢署宣導了防範詐騙的重要性，提醒大家對電話借錢或投資的騙術要保持警惕，並呼籲大家撥打165反詐騙專線或110報案，避免落入詐騙集團的陷阱。