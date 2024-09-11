　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柔性司法中秋前夕展現溫暖！士檢與法務部長攜手關懷馨生人

▲▼ 鄭銘謙部長、張斗輝檢察長等人共同揭牌。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲（左起）法務部保護司林嚞慧督導參事、台高檢張斗輝檢察長、鄭銘謙部長等人共同揭牌。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部長鄭銘謙積極推動「柔性司法」，以溫暖與關懷為核心理念，中秋前夕特與台高檢檢察長張斗輝、法務部保護司督導參事林嚞慧、士檢檢察長顏迺偉等人，前往新北汐止區探望「馨生」個案吳東諺，其父母33年前遇害喪命，鄭部長不僅親送營養品，更用溫暖言辭慰問，盼未來能協助更多馨生人，持續傳遞社會的關愛與支持。

1991年，吳銘漢與葉盈蘭夫婦慘遭殺害，他們年僅6歲的獨子吳東諺親眼目睹雙親被害，導致心靈重創。罹患肌肉萎縮症的他至今臥病在床。然而，由於當時犯罪被害人保障不足，家屬未能獲得任何賠償，兇嫌王文孝最終被判死刑並執行，而捲入此案的蘇建和等3人在歷經多次重審後，終獲判無罪定讞。

探望期間，鄭銘謙不僅親自送上營養品，還以溫暖的言辭慰問吳東諺，鼓勵他面對生活的挑戰，東諺靠呼吸器維生，但仍露出微笑，並由衷感謝部長的關懷，鄭部長更當場指示檢察署及犯保協會士林分會，應繼續全力協助東諺及其他需要幫助的馨生人，讓社會的愛與支持持續傳遞。

隨後，鄭銘謙一行人前往汐止「拱北殿」，參加「馨生關懷服務據點」的揭牌儀式。此服務據點由士林分會主委林志銜及拱北殿董事長林賴松聯手設立，旨在提供一處宗教與自然兼具的友善空間，供馨生人及其家屬喘息、交流，希望藉由宗教信仰和自然環境，撫慰這些長期承受痛苦的心靈，讓他們感受到社會的溫暖與支持。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署宣導防範詐騙的重要性，提醒大家對電話借錢或投資的騙術要保持警惕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

鄭銘謙在致詞時強調，照顧犯罪被害人是政府一貫的立場，並希望透過「馨生關懷服務據點」，讓每位馨生人在困境中能找到休憩之地，從而獲得面對未來的力量。他同時表達了實現「溫暖有感」柔性司法的期許。

張斗輝檢察長也指出，新修訂的《犯罪被害人權益保障法》加強了對被害人的保護服務，強調尊重與同理心的重要性。他希望每個「馨生關懷服務據點」都能成為馨生人及家屬渡過困境的支柱。

活動期間，士林地檢署宣導了防範詐騙的重要性，提醒大家對電話借錢或投資的騙術要保持警惕，並呼籲大家撥打165反詐騙專線或110報案，避免落入詐騙集團的陷阱。

ET快訊
快訊／幻象飛官謝沛勳獲救　意識清楚、後送國軍醫院進一步檢查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柔性司法中秋前夕展現溫暖！士檢與法務部長攜手關懷馨生人

幻象2000飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業下有多少心酸

快訊／幻象飛官謝沛勳獲救生還　二寶爸最新傷勢曝光　

快訊／台76「小貨車火燒車」全面燃燒　警消緊急到場灌救

快訊／幻象新竹墜海找到人了！少校飛官謝沛勳搶救中　失事地點曝光

快訊／台中1歲女嬰疑「痰咳休克」送醫不治　保母涉違法收托

快訊／台中裸男「女友家戲水」墜亡　排除他殺家屬無意見

快訊／新北騎士擦撞右轉聯結車　人車甩飛再追撞…驚險畫面曝

老舊熱水器裝陽台「通風不良+無法排氣」害租客中毒亡　房東起訴

C奶車模拒貼身合照　粉專遭恐嚇「撂人打妳」！警調閱IP追查

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

到女友家戲水變悲劇！裸男滑倒10樓墜落亡　差點砸中嬰兒

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

開箱實機！iPhone16全系列搶先看　新增側邊按鈕拍照大升級

柔性司法中秋前夕展現溫暖！士檢與法務部長攜手關懷馨生人

幻象2000飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業下有多少心酸

快訊／幻象飛官謝沛勳獲救生還　二寶爸最新傷勢曝光　

快訊／台76「小貨車火燒車」全面燃燒　警消緊急到場灌救

快訊／幻象新竹墜海找到人了！少校飛官謝沛勳搶救中　失事地點曝光

快訊／台中1歲女嬰疑「痰咳休克」送醫不治　保母涉違法收托

快訊／台中裸男「女友家戲水」墜亡　排除他殺家屬無意見

快訊／新北騎士擦撞右轉聯結車　人車甩飛再追撞…驚險畫面曝

老舊熱水器裝陽台「通風不良+無法排氣」害租客中毒亡　房東起訴

C奶車模拒貼身合照　粉專遭恐嚇「撂人打妳」！警調閱IP追查

柔性司法中秋前夕展現溫暖！士檢與法務部長攜手關懷馨生人

達美航空2飛機「跑道碰撞」！CRJ-900尾部幾乎斷裂　航管局調查中

寶可夢中心推「皮皮蓄光抱墊娃娃、捲捲耳滿月馬克杯」慶中秋

運彩協進會推動台灣基層運動發展　贊助戴資穎母校60萬

正妹主播疑不倫小楊哥！遭設局「敲詐勒索」逮捕　家屬發聲了

幻象2000飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業下有多少心酸

新北「漫遊山海線」4大私房地公開！雙溪落羽松秘境還能拍火車

抽中最高賺3.1萬！4檔抽籤股申購明日起跑　美律價差最高

貨櫃三雄8月營收皆翻倍成長　萬海預期Q3貨量續增

貝碧佳颱風誕生「一路向西衝」最新路徑曝！5天後恐逼近台灣

【媽媽表現可圈可點】KTV暖場連唱3首氣氛超嗨！

社會熱門新聞

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...損失破2億

即／幻象飛官謝沛勳獲救生還　最新傷勢曝光　

即／幻象新竹墜海找到人了！上尉飛官謝沛勳搶救中

獨／情侶戲水變悲劇！裸男失足墜10樓險砸中嬰兒

顧家爸上班遇死劫！遭2大車夾殺亡...留2幼女

飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業有多少心酸

即／台中1歲女嬰疑痰咳死亡！保母涉違法收托

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

即／裸男戲水墜落亡　排除他殺家屬無意見

工程師IG自介「酒精補給隊長」　父心碎：在家完全不喝

快訊／收押第6天遭提訊3.5hrs！柯文哲開庭結束了

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

詐團狠撈上億　主嫌逃屋頂邊跑邊掉鈔

國道競速1人飛車外亡　肇事男這句話惹哭家屬

更多熱門

相關新聞

大力喬到偵查隊長　今上任就涉貪停職

大力喬到偵查隊長　今上任就涉貪停職

失職放縱！今甫接任宜蘭羅東分局偵查隊隊長的陳建志，2019年任北市刑大偵二隊隊長期間，接受地下匯兌業者高豐達花酒招待、索取130盒燕窩禮盒，以此協其逃避警方查緝，士檢依貪污治罪起訴。據悉，毀損人民保母形象的陳建志，調任宜蘭後藉由人脈「大力喬」職位，企圖重新站穩腳跟，最後仍難逃法律制裁。

北投警「反毒堵詐」　攜手士檢共守社區安全

北投警「反毒堵詐」　攜手士檢共守社區安全

獨／為奪400坪土地　靈骨塔老闆挖墳奪骨　

獨／為奪400坪土地　靈骨塔老闆挖墳奪骨　

超商女店員遭老闆誘上車性侵！母報警揭發狼行

超商女店員遭老闆誘上車性侵！母報警揭發狼行

淡水2房仲幫租客協調遭砍　社區主委10萬交保

淡水2房仲幫租客協調遭砍　社區主委10萬交保

關鍵字：

士林地檢署張斗輝馨生人法務部長吳銘漢

讀者迴響

熱門新聞

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

快訊／找到人了！　幻象失事飛官晚間10點22分尋獲

蘋果敗訴定讞　須補繳4620億稅金

美女議員爆「強逼男幕僚」口交

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」　醫推測可能是3種癌

快訊／PS5 Pro 正式亮相！

快訊／失事幻象飛官謝沛勳生還！　已上海巡艇返回就醫

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...損失破2億

快訊／幻象飛官謝沛勳獲救　意識清楚、後送國軍醫院進一步檢查

快訊／幻象失事飛官無明顯外傷　凌晨靠泊梧棲漁港後送童綜合醫院

即／幻象飛官謝沛勳獲救生還　最新傷勢曝光　

看完蘋果發表會「想跳槽三星」！過來人點頭了

快訊／空軍幻象戰機新竹失事　飛官1人跳傘生死不明

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面