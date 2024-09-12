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創意私房封網竟有漏洞可瀏覽！　綠委拋解方阻絕不法

▲「電管法納管IASP 阻絕詐騙兒少性剝削」記者會。（圖／立委鍾佳濱辦公室提供）

▲「電管法納管IASP阻絕詐騙兒少性剝削」記者會。（圖／立委鍾佳濱辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

近日台灣網路資訊中心封阻日前查獲被稱為「台版N號房」的「創意私房」網站政策出現瑕疵，只要使用者透過非國內四大電信業者提供的網路服務、或開啟相關VPN代理伺服器程式，都可順利瀏覽「創意私房」論壇，民進黨立委鍾佳濱、陳素月、林月琴12日共同召開記者會，呼籲主管機關應納管網際網路接取服務提供者（IASP），以阻絕兒少性剝削及詐騙洗錢等不法行為。

鍾佳濱指出，因國內三大業者在電信法中屬第一類電信，其中第一類電信提供服務需經過財團法人台灣網路資訊中心（下簡稱「TWNIC」），而 TWNIC 主管機關為數發部。但主管機關是 NCC 的第二類電信，也就是其他提供網路服務的有線電視業者在電信法中「並沒有強制其加入 TWNIC」，雖有許多有線電視業者都自主加入 TWNIC RPZ 聯合防護，然而，百密一疏，少部分有線電視業者未加入，導致本次停止解析「創意私房」論壇出現漏洞。

林月琴提醒，如何保護兒少遠離網路犯罪，以及如何在兒少保護之外，平衡隱私和言論自由的課題，已經是目前世界各國立法者的棘手難題。過去她在民間單位就長期關注此議題，在當前跨越國界無遠弗屆的數位時代下，目前這些防制措施，可能還是非常不足，依目前國內管理現況，即便新修限制接取手段，仍舊受限於多數電信事業業者未加入 DNS RPZ的自律機制，以致政府在管理手段上未能全面落實，甚至出現刻意利用電信法漏洞規避監理之情事，導致國內網路詐騙及相關犯罪事件頻傳且難以處罰。網路業者目前尚未有任何主責單位，需要一個明確、事權統一的主管機關。

林月琴提到，參考國外做法，她認為台灣針對兒少網路使用安全，需要更為積極主動的立法管理，舉凡英國的《線上安全法》(The Online Safety Act)、紐約州的《防止成癮性內容剝削兒童法》（Stop Addictive Feeds Exploitation For Kids Act）等，都是值得借鏡的對象，她也提醒台灣不論未來是新立法或修舊法都要納入大量意見，避免閉門造車，積極保護兒少免於霸凌、性剝削。

陳素月更舉例，之鞥有助理在立法院內進行測試，透過院內合作的有線電視業者提供的網路接取服務，順利連上創意私房網站，封網未落實完全，透過這些二類電信或虛擬私人網路 VPN 就能持續看到性影像，不僅無法遏止網路性犯罪，也在各項網路詐騙、洗錢防治，形成諸多漏洞。

陳素月進一步指出，二類電信業者在電信法修法後，現行的「電信管理法」中仍採自行登記制，NCC 對於有哪些二類電信業者有提供網際網路接取服務提供，都沒有掌握業者數量及納管，除了連署支持修法納管外，也要求通傳會及數位部，在修法完成前要有專案小組，盡速研究解決方案。

鍾佳濱補充，原依電信法許可之二類電信事業提供電信服務，經營虛擬行動網路服務、 轉售、使用智慧虛擬碼及物聯網號碼以外之用戶號碼、使用他方電信事業提供之無線電頻率等情形，卻以不登記電信事業為手段，規避監理，致網路及電信詐騙手法及案件層出不窮；目前電信管理法對於提供網路接取服務採自願登記制，造成我國現有網際網路接取服務提供者（IASP）數量未明，主管機關無法通知所有 IASP 執行限制接取，如有線電視業者，致民眾仍能接取不法網站之執法漏洞。應將相關業者納入管理，以避免類似情形再次發生。

衛福部回應，基於兒少保護的立場，若有電信業者未加入 DNS RPZ 就無法做到同步封 網處理，呼籲電信業者應一起加入；而數位發展部表示會積極配合主管機關，NCC 也說明中長期計畫未來會成立電信管理法工作小組，至於納管義務會再跨部會討論，目前 VPN 無法透過電管法管理；警政署補充許多不法份子為規避追查，也會使用境外門號卡從事高風險活動。

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