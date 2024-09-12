　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美歐高階聲明刪「一中政策」！　關切台海促中國克制

▲美國副國務卿康貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副國務卿康貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國及歐盟近日召開中國議題對話與印太諮商會議，今天發表聯合聲明支持台灣有意義參與國際組織，敦促中國在台海及台灣周邊地區保持克制。與去年的聲明相比，今天的內容不見「一個中國」政策。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）於9至10日召開第7屆美國歐盟中國議題對話高階會議暨第6屆印太諮商會議。

美國及歐盟於2021年啟動印太諮商會議以來，聲明多提到「一中」，只有一次例外。

根據2021年的聲明，雙方表達依循各自「一中」政策，與台灣深化合作的共同興趣。2022年4月刪去「一中」，同年12月再「擺回」，指出雙邊長年在台灣議題上的基本立場沒有改變，包括各自的「一中」政策。

2023年中及今年2月的聲明也含「一中」。

今天聲明的涉台內容則是，美歐重申維護台海和平穩定的重要性，這對國際安全穩定不可或缺，雙邊呼籲透過對話和平解決兩岸問題，反對任何單方面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫的方式。

對中國立場方面，聲明表示，隨著美歐持續與中國進行激烈且公平的競爭，保持開放的溝通管道仍然相當重要。兩人重申，無論是在共同利益領域或分歧面向，都願意與中國繼續進行實質外交。

聲明指出，雙邊對中國大量出口用於俄烏戰爭的物資，及中國企業持續涉及規避制裁的行為深表關切，期盼中國身為聯合國安理會常任理事國，應支持國際法，任何涉及烏克蘭的和平方案都必須基於聯合國憲章及其原則，包括尊重主權、獨立和領土完整。

兩人也討論中國的人權狀況，雙邊都了解需要提高全球意識並採取果斷行動來解決北京持續侵犯人權的問題，包括中國在西藏及新疆的行為。他們強調，中國應與聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）合作，落實OHCHR新疆人權評估報告中的建議。

美歐承諾持續努力反擊中國跨國鎮壓的做法，共享外國資訊操縱及干擾的資訊，並關切中國打壓香港自治、獨立機構及公民社會。

雙方高度關切東海及南海緊張局勢，重申強烈反對中國近期危及生命安全的海上作為及侵犯航行自由的行為。

美歐樂見中菲之間的外交努力，但仍對中國針對菲律賓在南海合法的海空作業採取危險及升級的行動表示關切。兩人重申，仲裁庭2016年的裁決對訴訟雙方具有法律約束力，並為和平解決雙邊爭議奠定基礎。

雙邊強調美國和歐盟正在為推進印太安全合作所做的努力，規劃持續在該地區進行聯合海上安全行動。此外，美歐將於美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）舉行首次圓桌會議。

中國地緣政治挑戰重大及印太區域重要性提升，美國與歐盟分別於2020年10月、2021年年底啟動「美歐中國議題對話高階會議」及「美歐印太諮商會議」。下屆會議預計明年上半年於華府舉行。

ET快訊
快訊／火星人微博喊「謝謝中國台灣」　IG感謝文拔掉中華民國國
快訊／05:15台灣東部海域4.8地震！10縣市有感　最大震
美股「黑翻紅」收124點　輝達漲逾8％、台積電ADR漲近5%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴布亞紐幾內亞近海規模6.3地震　未發布海嘯警報

快訊／北韓向朝鮮半島東部海域　發射一枚彈道飛彈

泰勒絲IG發文挺賀錦麗　獲逾950萬讚眾多名人響應

整面「麥牆」突崩塌！　工人慘遭活埋1死4重傷

美歐高階聲明刪「一中政策」！　關切台海促中國克制

川普賀錦麗辯論後再同台　911紀念活動暫擱歧見握手寒暄

泰勒絲挺賀錦麗　川普嗆「將付出代價」：我才不是她粉絲

火爆騎士亂鑽追罵四輪「逼車又拍窗」　下秒遭卡車輾破頭顱亡

颱風摩羯重創越南已179死　首都紅河水位狂漲打破20年紀錄

富士山腳下「本町通」成拍照熱點　觀光公害反助老街重生

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

小楊哥「假貨+劈腿風波」直播哽咽　21歲小三爆懷孕..又傳出夜店激吻辣妹照

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

應曉薇被提訊出庭！雙手上銬手拿文件　素顏樣貌曝光

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

巴布亞紐幾內亞近海規模6.3地震　未發布海嘯警報

快訊／北韓向朝鮮半島東部海域　發射一枚彈道飛彈

泰勒絲IG發文挺賀錦麗　獲逾950萬讚眾多名人響應

整面「麥牆」突崩塌！　工人慘遭活埋1死4重傷

美歐高階聲明刪「一中政策」！　關切台海促中國克制

川普賀錦麗辯論後再同台　911紀念活動暫擱歧見握手寒暄

泰勒絲挺賀錦麗　川普嗆「將付出代價」：我才不是她粉絲

火爆騎士亂鑽追罵四輪「逼車又拍窗」　下秒遭卡車輾破頭顱亡

颱風摩羯重創越南已179死　首都紅河水位狂漲打破20年紀錄

富士山腳下「本町通」成拍照熱點　觀光公害反助老街重生

壽險業主管因為愛被騙4000萬：心裡有個缺憾

「自我感覺良好」星座Top 3 ！第一名嚴重自戀不可能為別人妥協

網爆料「不二糕餅蛋黃酥」中間有蟑螂　兩派論戰

巴布亞紐幾內亞近海規模6.3地震　未發布海嘯警報

柯震東出道13年首度入圍金鐘！「獎可以沒有拿」爽快答應網友1事

陳智菡剛切割眾望基金會「老公有密碼」　四叉貓：說好的沒關係？

快訊／北韓向朝鮮半島東部海域　發射一枚彈道飛彈

特大美式15杯520、抹茶拿鐵10元！超商限時優惠　褲型衛生棉買1送1

泰勒絲IG發文挺賀錦麗　獲逾950萬讚眾多名人響應

專家揭「台新金特別股」內幕！　新光林伯翰：向股東借300億合併

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

慎入！印尼超狂「挖祖墳趕屍祭」登場

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

日本這地區已被中國人「佔領」　滿滿中國話、中國菜

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

摩羯重創越南　河流狂漲破20年紀錄

日本富士山腳老街成拍照熱點 觀光公害反助重生

川普宣稱總統辯論會「被操弄」　自認贏賀錦麗很多

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

美國總統大選辯論　6大關鍵看賀錦麗與川普交鋒

京都地鐵車廂廣告被嫌「太色」　正妹女高生圖像遭圍剿

泰勒絲表態挺賀錦麗　川普酸：我才不是她粉絲

美歐高階聲明刪「一中政策」　關切台海促中克制

衝過終點線倒地亡　跑者影片一語成讖

整面「麥牆」突崩塌！　工人慘遭活埋1死4重傷

更多熱門

相關新聞

美8月CPI年增率降至2.5%　Fed下週降息呼聲高

美8月CPI年增率降至2.5%　Fed下週降息呼聲高

美國今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增幅放緩幅度超乎預期，美國聯邦準備理事會（Fed）下週降息呼聲高。

帕運英雄進總統府！規格媲美「三金典禮」　安排專屬座駕進場

帕運英雄進總統府！規格媲美「三金典禮」　安排專屬座駕進場

賴清德高規格接見帕運台灣英雄　讚締造近4屆最佳成績！

賴清德高規格接見帕運台灣英雄　讚締造近4屆最佳成績！

45歲日本夫婦10次試管嬰兒失敗　來台借卵成功懷孕

45歲日本夫婦10次試管嬰兒失敗　來台借卵成功懷孕

北橫遇山神的使者　高砂蛇美身曝

北橫遇山神的使者　高砂蛇美身曝

關鍵字：

美國台灣歐盟 中國

讀者迴響

熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果

才中大樂透1.7億！「這家」彩券行又開出頭獎

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

泰勒絲挺賀錦麗　馬斯克竟喊「讓妳有小孩」

「佔有慾最強」星座Top 3

NJ Hanni「公司問候HYBE其他團」竟遭霸凌

即／美股道瓊一度跌700點　台積電ADR漲0.6%

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面