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捷運車廂「老爺爺蹲地幫善後」爆心疼　萬人看怒了：自己擦

▲清潔阿北蹲地收拾殘局。（圖／翻攝自Threads）

▲清潔阿北蹲地收拾殘局。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日在捷運站內目擊，清潔老伯蹲地幫忙清理打翻的飲料，而罪魁禍首卻不見人影，忍不住發文奉勸「帶手搖飲上捷運要三思！」畫面狂吸2.6萬人關注，大票網友洗版怒喊，「誰打翻的讓他自己清」、「這應該要罰錢吧」。

網友昨在Threads發文感嘆，「在捷運上打翻飲料沒關係？反正不是你自己擦，跪在地上幫你擦飲料的永遠是別人。大家帶手搖飲上捷運，真的要三思。」

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只見清潔老爺爺蹲在車廂地上，幫忙收拾殘局，而旁邊還留有打翻的飲料杯，這一幕讓眾人心疼不已，直呼「我會自己努力補救，對協助我的人也會保持感恩的心，並好好提醒自己下次不可再犯一樣的事，那些幫忙收尾的工作人員辛苦了」、「每次看到捷運站的清潔人員是爺爺奶奶，都覺得好心疼」、「自己打翻的，拜託稍微擦一下，相信同車廂都會有好心人幫忙遞紙巾的，清潔工作人員也辛苦了」、「看了真難過，請自備環保杯，不然就誓死保護好自己的飲料！不要這樣造成別人困擾」、「清潔人員是老人家的時候，看了真的會特別難過」。

另外，大票網友也怒喊，「個人品德問題，教養極差吧」、「這些人自己打翻飲料不會擦嗎？清潔人員是欠你的呦」、「打翻的怎麼好意思不幫忙擦」、「肉搜啦，看是哪一個沒有水準的人」。

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