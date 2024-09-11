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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德高規格接見帕運台灣英雄　讚締造近4屆最佳成績！

▲▼總統賴清德接見「2024年巴黎帕拉林匹克運動會代表團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「2024年巴黎帕拉林匹克運動會代表團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴11日一同接見「2024年巴黎帕拉林匹克運動會代表團」。賴清德表示，感謝代表團選手、教練、後勤團隊及行政團隊的努力，為台灣在世界殿堂寫下光輝的一頁，締造近4屆帕運的最佳成績。

在接見活動正式開始前，總統府內舉辦「台灣英雄派對」。代表團成員乘坐專屬禮車抵達總統府，另由國防部三軍儀隊以「劍門」光榮迎接代表團進入會場。

賴清德致詞時表示，很榮幸在總統府用最高規格，由三軍儀隊搭起劍門，以軍禮迎接巴黎帕運代表團。本屆代表團一共獲得3面銀牌、2面銅牌，締造台灣近4屆帕運的最佳成績。他說，感謝大家在世界的帕運殿堂為台灣寫下光輝的一頁，「你們每一位都是臺灣英雄！全體國人都以你們為榮。」

賴清德說，選手們傑出的表現，讓世界看見台灣，也充分展現運動家精神。像是跆拳道選手蕭翔文，不僅為台灣拿下第一面獎牌，在8強賽中，也幫忙對手裝上掉落的護齒套，這樣的運動家精神，令人欽佩。

賴清德也細數帕運選手們的賽事成果，像是桌球選手田曉雯、林姿妤憑著絕佳默契和高超技巧，一起奪下意義非凡的女雙銀牌。田曉雯還拿下一面女單銅牌，非常不容易。

賴清德提到，桌球選手程銘志走出東京帕運的挫敗，用奮戰不懈的精神，取得男單銀牌，也是個人首面帕運單打獎牌，令人佩服。他看到銘志說，感謝他擔任台南巿長時的照顧。其實，他才要感謝銘志一路奮戰，為自己、也為台灣帶來榮耀。

賴清德說，桌球選手陳柏諺年僅17歲，是代表團最年輕的選手，第一次征戰帕運就設下奪金的目標。果然表現不凡，一路拍落強敵，拿下銀牌。他也表示，羽球選手胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳及柔道小將張少豪，都是第一次征戰帕運；方振宇則是第二次參賽。大家拚盡全力，胡光秋更在小組賽出線，獲得第5名成績。

賴清德指出，第四次擲進帕運的標槍好手劉雅婷，第五次射進帕運、「射箭射上癮」的曾隆煇，以及第六次舉上帕運舞台的健力國民學姐林資惠，都樹立了典範，成為年輕選手努力的目標。

接著，賴清德也感謝31位後勤團隊的專業人員，包括運動生理、運科情蒐、廚師、營養師、泌尿科醫師、復健科醫師、物理治療師、心理諮商師、運動防護員、陪練員，因為有大家提供專業、完整的後勤支援，才能讓選手的能力發揮到最大。

對於教育部、體育署、國訓中心、運科中心及中華帕總的努力，賴清德也表達感謝。他說，這屆帕運，政府對於備戰和參賽資源的挹注，是歷屆最佳，「但未來還會更好」，我們比照奧運規格，首度安排帕運選手長期進駐國訓中心集訓，也首度啟動後勤支援服務，包括膳食公寓、運動中心，以及村外的物理治療等，希望提供選手和教練最完善的支持。

▼總統賴清德接見「2024年巴黎帕拉林匹克運動會代表團」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德接見「2024年巴黎帕拉林匹克運動會代表團」。（圖／總統府提供）

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