「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

▲醫師提醒，5種含磷量高的月餅，恐引發心血管疾病或失明。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

中秋節將近，大家不免俗一定都會吃月餅。不過，腎臟科醫師江守山提醒，若是腎臟功能不正常的患者，在食用月餅上一定要多加注意，若是月餅內有過多高磷量，會對身體造成負擔。江守山也特別點名5款月餅，包括桂圓、棗泥、蓮蓉蛋黃、伍仁火腿、素香菇魯肉，磷含量都超過220毫克，不宜多吃。

腎臟科醫師江守山近日在臉書發文，分享了腎臟病患者，吃月餅要注意的事項。江守山指出，腎功能不正常的患者，食用過多含有高磷量的月餅時，極有可能造成血液中磷含量突然的增加，導致高血磷症發生。

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另外，尿毒症患者因為代謝障礙等因素，容易造成鈣的吸收發生問題。在鈣與磷長期不平衡的狀況下，可能引發嚴重的副甲狀腺機能亢進，進而導致嚴重骨骼發生病變。

而這類病人容易出現骨痛、腰酸背痛、四肢無力和易骨折的情況，嚴重的話還有可能造成心血管方面的問題和失明。

江守山也點出磷含量超過220毫克5款月餅，其中包括桂圓、棗泥、蓮蓉蛋黃、伍仁火腿及素香菇魯肉，提醒有腎臟病的患者不宜多吃。並建議如果患者真的想吃，可以購買烏豆沙及金桔，含磷量都在20毫克以下的月餅。

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