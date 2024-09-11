新竹假日觀光巴士開跑啦！邀您暢遊舊城、探索城市新魅力

▲新竹市觀光巴士將於9月14日起，逢週末及假日營運。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府於今日在市府廣場舉辦新竹假日觀光巴士啟動記者會。代理市長邱臣遠表示，觀光巴士將於9月14日起逢週末及假日營運，時間為9時至18時，每20分鐘發車一次，起點設於新竹火車站後站（新竹轉運站），並設立9個站點，涵蓋市區多個重要景點。

市府表示，本次觀光巴士服務也與多家在地店家合作，從旅宿、伴手禮、美食餐廳到DIY手作超過30個店家，只要出示觀光巴士相關文宣品，即可享有各式各樣的優惠，包含新竹首家西點麵包店美乃斯與餅穀bean good手作雞蛋糕，皆不限消費金額全品項九折；知名糕餅老店彭成珍餅舖消費滿500元即可贈送糕餅一份；麥パン手感烘焙坊消費滿100元贈送手工餅乾乙片；日系甜點店Yamada山田麻糬製造所消費滿300元贈送經典紅豆大福乙顆；CACA越南法國麵包專賣店不限金額享九八折優惠等多項優惠，讓旅客在探索新竹之餘，也能體驗新竹好吃、好玩、好住，將竹市特色帶回家。

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▲新竹市政府於今日在市府廣場舉辦新竹假日觀光巴士啟動記者會。

城銷處與在地店家合作精心規劃一系列行銷活動，搭配活動開跑的集章活動、中秋市集、解謎活動與美食巴士，讓搭乘觀光巴士的旅客，不僅能享受方便免費的巴士服務，還能參與許多充滿新竹特色的精彩活動。更多活動詳情請上新竹觀光巴士網查詢：( https://www.hsinchusightseeingbus.com.tw/index/index.html )。

▲觀光巴士也與30個在地店家合作，從旅宿、伴手禮、美食餐廳到DIY手作，出示觀光巴士相關文宣品，即可享優惠。