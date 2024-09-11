　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹假日觀光巴士開跑啦！邀您暢遊舊城、探索城市新魅力

▲▼新竹假日觀光巴士。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市觀光巴士將於9月14日起，逢週末及假日營運。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府於今日在市府廣場舉辦新竹假日觀光巴士啟動記者會。代理市長邱臣遠表示，觀光巴士將於9月14日起逢週末及假日營運，時間為9時至18時，每20分鐘發車一次，起點設於新竹火車站後站（新竹轉運站），並設立9個站點，涵蓋市區多個重要景點。

市府表示，本次觀光巴士服務也與多家在地店家合作，從旅宿、伴手禮、美食餐廳到DIY手作超過30個店家，只要出示觀光巴士相關文宣品，即可享有各式各樣的優惠，包含新竹首家西點麵包店美乃斯與餅穀bean good手作雞蛋糕，皆不限消費金額全品項九折；知名糕餅老店彭成珍餅舖消費滿500元即可贈送糕餅一份；麥パン手感烘焙坊消費滿100元贈送手工餅乾乙片；日系甜點店Yamada山田麻糬製造所消費滿300元贈送經典紅豆大福乙顆；CACA越南法國麵包專賣店不限金額享九八折優惠等多項優惠，讓旅客在探索新竹之餘，也能體驗新竹好吃、好玩、好住，將竹市特色帶回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新竹假日觀光巴士。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市政府於今日在市府廣場舉辦新竹假日觀光巴士啟動記者會。

城銷處與在地店家合作精心規劃一系列行銷活動，搭配活動開跑的集章活動、中秋市集、解謎活動與美食巴士，讓搭乘觀光巴士的旅客，不僅能享受方便免費的巴士服務，還能參與許多充滿新竹特色的精彩活動。更多活動詳情請上新竹觀光巴士網查詢：( https://www.hsinchusightseeingbus.com.tw/index/index.html )

▲▼新竹假日觀光巴士。（圖／新竹市府提供）

▲觀光巴士也與30個在地店家合作，從旅宿、伴手禮、美食餐廳到DIY手作，出示觀光巴士相關文宣品，即可享優惠。

►「新竹馬偕兒醫v.s京華城」容積率　竹檢：查無違法已結案

►柯文哲老家遭放「上銬照」酸：教出貪污犯　警依社維法偵辦

►性侵竹北3男童！陽光國立大學生「魟魚教練」收押　長相曝光

►理工專長熱衷兒童教育！愛叫學生：寶貝　變態「魟魚教練」背景曝

►棄竹科高薪當幼師　「新竹學霸狼師」昔曬1%成績單、今涉性侵男童

ET快訊
超罕見！　他遇見「山神的使者」：太幸運
快訊／應曉薇提訊近3小時　快步坐上囚車
女兒陳屍臥房　母淚崩：早上出門前確認她在睡覺
謝沛勳獲救首發聲！想快回飛行崗位　妻心疼：尊重老公決定
快訊／京華城案「祕密證人」是他！　複訊後請回
破2400人感染！皮膚科醫提醒去東京小心：1期易忽略
快訊／雨彈猛烈「16縣市豪大雨特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【瑪法達星座運勢】雙子座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】金牛座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】牡羊座　09.11~09.17

長庚接手大同醫院！再祭出「每月加薪5千」留人　年資福利全保留

一睹敦煌千年風采！「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」開展

洲鉅風電投資50億「高雄港洲際A6-B上樑」　打造離岸風電基地

中華郵政辦「火車郵票特展」　9／14起登場

防備心重！「看起來好相處、其實超難交心」TOP5星座

台鐵「海風號」、「山嵐號」試車亮相　網美甜點列車年底前上路

破2400人感染！皮膚科醫提醒去東京「小心1病」：1期易忽略

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

【瑪法達星座運勢】雙子座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】金牛座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】牡羊座　09.11~09.17

長庚接手大同醫院！再祭出「每月加薪5千」留人　年資福利全保留

一睹敦煌千年風采！「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」開展

洲鉅風電投資50億「高雄港洲際A6-B上樑」　打造離岸風電基地

中華郵政辦「火車郵票特展」　9／14起登場

防備心重！「看起來好相處、其實超難交心」TOP5星座

台鐵「海風號」、「山嵐號」試車亮相　網美甜點列車年底前上路

破2400人感染！皮膚科醫提醒去東京「小心1病」：1期易忽略

【瑪法達星座運勢】雙子座　09.11~09.17

空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

【瑪法達星座運勢】金牛座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】牡羊座　09.11~09.17

頤宮7連霸米其林三星！老饕必吃6道菜單　脆皮先知鴨、炸豆腐奶太銷魂

長庚接手大同醫院！再祭出「每月加薪5千」留人　年資福利全保留

一睹敦煌千年風采！「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」開展

台東規劃新建「五感體驗幼兒園」　饒慶鈴走訪星國取經

消防員火場發現寵物犬趴殘疾女主人身上　「肉身盾牌」保護救命

Lulu個人入圍三項大贏家　認自己是幸運又被愛包圍的人

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上

一半台灣人都會！荷蘭百萬網紅點1習慣超噁

比周子瑜早8年！赴韓SOLO出道「台灣第一人」是她

貝碧佳颱風周末接近「對台影響曝」　明起低壓籠罩雨變多

70K男娶妻得存36萬聘金　岳母溫暖出手

貝碧佳增強中　明起雨區擴大

「做蝦皮才知可以這樣玩」　女賣家曝撤單亂象

明起防大雷雨！　貝碧佳最新各國路徑曝

對iPhone 16失望跳槽安卓？果粉搖頭曝「2原因」

快訊／國家警報響！大雷雨狂灌4地　「暴雨警戒區」曝

更多熱門

相關新聞

台灣高鐵「飯店聯票」限時優惠開跑　訂房+車票最多省4800元

台灣高鐵「飯店聯票」限時優惠開跑　訂房+車票最多省4800元

搶攻暑假旅遊商機，台灣高鐵公司今(1日)宣布推出「飯店聯票」優惠專案，串聯全台13家飯店，即起至9月8日開放訂購，於優惠期間訂房住宿並加購高鐵車票享有最低75折優惠，住宿加飯店最高省下4800元，可透過「T-EX行動購票」App、合作便利商店或車站取票。

最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

滿天星斗伴你入睡！花東渡假村這5選

滿天星斗伴你入睡！花東渡假村這5選

17家餐飲住宿9月優惠懶人包

17家餐飲住宿9月優惠懶人包

電子套票遊新竹優惠

電子套票遊新竹優惠

關鍵字：

新竹觀光巴士假日旅遊城市新魅力旅遊優惠在地合作

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

金鐘59完整入圍名單！

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面