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台灣高鐵「飯店聯票」限時優惠開跑　訂房+車票最多省4800元

▲▼台灣高鐵公司推出「飯店聯票」系列優惠專案，搶攻暑假旅遊商機。（圖／高鐵公司提供）

▲台灣高鐵推出「飯店聯票」系列優惠專案，搶攻暑假旅遊商機。（圖／台灣高鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

搶攻暑假旅遊商機，台灣高鐵公司今(1日)宣布推出「飯店聯票」優惠專案，串聯全台13家飯店，即起至9月8日開放訂購，於優惠期間訂房住宿並加購高鐵車票享有最低75折優惠，住宿加飯店最高省下4800元，可透過「T-EX行動購票」App、合作便利商店或車站取票。

高鐵公司指出，「飯店聯票」即日起推出「飯店有禮 時時有驚喜」系列優惠專案，首波活動串聯全台13家優質飯店，活動飯店每雙週推出驚喜專案，訂房並加購指定搭乘期間的高鐵車票，享高鐵票平日75折、假日8折優惠，13家飯店優惠實施的日期以及加碼優惠內容皆不同。

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高鐵公司表示，「飯店有禮 時時有驚喜」系列優惠專案，以每雙周為一檔促銷時段，每檔與2至3家優質飯店合作，首波活動總計分5檔、為期10周，依序推出，希望帶給旅客夏日出遊更多的驚喜優惠。

▲▼台灣高鐵公司推出「飯店聯票」系列優惠專案，搶攻暑假旅遊商機。（圖／高鐵公司提供）

▲台灣高鐵推出「飯店聯票」系列優惠專案，住宿加車票最高省下4800元。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司表示，旅客於優惠期間內預訂飯店住宿，不僅可享高品質的住宿體驗，加購高鐵票再享最低75折優惠，各合作飯店還另有加碼升等、免費贈送早/晚餐或下午茶、好禮等驚喜好康，住宿＋高鐵票最高可省下4800元。

高鐵公司舉例，如想安排7月出遊的旅客，推薦選擇7月1日至7月14日限時銷售的和逸飯店·台南西門館，舒適客房含早餐只要4500元起，平日入住再享升等兩大床、三人入住一人免費驚喜，及加贈午茶點心。

▲▼台灣高鐵公司推出「飯店聯票」系列優惠專案，搶攻暑假旅遊商機。（圖／高鐵公司提供）

▲台灣高鐵推出「飯店聯票」系列優惠專案。（圖／台灣高鐵公司）

預計安排8、9月出遊的旅客，高鐵公司則推薦於8月12日至8月25日期間預訂高雄漢來大飯店，精緻客房含2客早餐5415元起，再享限量加碼升等港景客房。

高鐵公司表示，高鐵聯票全產品（含「飯店聯票」、「航空聯票」及「國旅聯票」）取票超便利，無論是透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店或高鐵車站（自動售票機、售票窗口），都能夠輕鬆領取高鐵車票。

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