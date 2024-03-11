最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

▲星宇航空推全航線促銷。（圖／星宇提供）

生活中心／台北報導

星宇航空今天推出全航線促銷，根據旅遊部落客「布萊N 機票達人」整理，台北出發來回含稅最低價為飛澳門航班只要5547元，至於熱門的日本航線，飛熊本最低只要9080元，福岡則為1萬0882元。

布萊N貼文指出，星宇今天默默推全航線促銷，整體來說價格給的還不錯，但在日本線方面的價格目前查起來有點尷尬，「不論是熊本的9K整還是仙台的12K，或是東京、大阪的12K價格，優惠價表面上給的很漂亮，但最低價票的日期給的少，而且還大多集中在黃金周，不是很好用。」

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布萊N建議，如果要買日本線不用一定要追求最低價，「覺得有便宜就可以考慮了，或是祈禱星宇放更多優惠票出來。」

以下為布萊N整理的星宇航空促銷價格：

澳門：5547元

東京：12863元

大阪：12820元

仙台：12744元

沖繩：10708元

熊本：9080元

福岡：10882元

函館：15614元

札幌：17646元

名古屋：12199元

宿霧：6357元

曼谷：9639元

峴港：9595元

河內：7954元

檳城：9858元

清邁：11384元

馬尼拉：7414元

克拉克：5827元

吉隆坡：9687元

胡志明：7287元

新加坡：10059元

舊金山：26044元

洛杉磯：31824元

台中-澳門：6346元

台中-峴港：17259元

此外，中華航空即起至3月18日也推出春季優惠，最大亮點為各區推出精選航線最低72折起，其中香港機票3519元起、飛韓國首爾5698元起。

華航推出春季優惠，包括歐洲、美西航線87折起、東南亞82折起、東北亞和中國大陸85折起，適用出發日依航點而定。其中短程線部分，香港機票僅需3519元起，首爾也只要5698元起、鹿兒島8700元起、峇里島1萬1070元起等未稅優惠價。

長榮航空則在3月12日前推出2024春季線上旅展， 9月30日前從台灣出發指定航線，優惠最低75折起，其中高雄-澳門來回最低2088元起（未稅）；桃園-愛媛松山航線優惠價9390元起（未稅），桃園-東京、桃園-福岡及高雄-福岡，推出賞櫻折扣，桃園-首爾來回最低5665元起（未稅）。