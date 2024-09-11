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川普、賀錦麗激戰90分！　總統辯論「5大重點」一次看

▲▼ 美國總統大選電視辯論。川普,賀錦麗（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統大選電視辯論，賀錦麗主動向川普握手。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

2024美國總統大選「第2場」電視辯論會在費城舉辦，稍早在經過90分鐘的激辯後宣告結束。此次辯論中，民主黨候選人賀錦麗以穩定的語調掌控全局，並持續透過策略激怒共和黨候選人川普，表現超出預期。賀錦麗不斷指控川普說謊；至於川普則批評，身為副總統的賀錦麗為何過去3年半未能執行政見。

根據《美聯社》、《日本放送協會》、《韓聯社》，在這場首度會面的辯論會中，賀錦麗跨越講台、主動向川普握手，隨後在90分鐘的辯論中，賀錦麗以穩定的姿態掌控談話，並猛烈抨擊川普的經濟政策、批評川普2020年拒絕承認在大選落敗而導致國會山莊騷亂，甚至還以造勢集會的表現批評川普，指出許多觀眾在川普造勢的中後半段選擇離場。

　＊經濟政策
 在辯論展開之初，主持人提問「是否認為美國的經濟比起4年前還要更好」。

對此，川普重砲抨擊拜登政府的經濟政策，認為拜登政府的失業率創下經濟大恐慌以來的新高，且通貨膨脹導致國家經濟瓦解，恐怕是美國歷史上最糟糕的一次。賀錦麗則表示，她從小在中產階級家庭長大，因此她是能夠制定出援助中產階級和勞工計畫的唯一人選，而川普的經濟政策只為富豪和大企業提供減稅，對中產階級家庭造成傷害。

在關稅問題上，川普表示他向對中國等國家徵收關稅，讓中國付出數億美元，且拜登政府也保留關稅政策，而關稅並未導致美國物價上升。對此，賀錦麗則是批評，川普建議對所有進口商品課徵20%關稅，導致美國人購買日常用品時必須支付「川普附加稅」，促使中產家庭物價每年上漲4000美元，此會抑制經濟成長、刺激通貨膨脹。

▲▼川普表示要贈送一頂MAGA帽子，賀錦麗則將手靠在下巴，擺出一副有趣的表情。（圖／路透）

▲川普表示要贈送一頂MAGA帽子，賀錦麗則將手靠在下巴，擺出一副有趣的表情。（圖／路透）

　＊能源政策
 在能源政策上，賀錦麗在辯論會上指出，她早在2020年就曾經表示，自己不會反對透過「水力壓裂法」開採頁岩油和天然瓦斯，重申透過多元化的能源投資，減少依賴外國石油的立場。至於川普則在辯論中質疑，目前賓州的能源產業高度依賴水力壓裂法，然而一旦賀錦麗當選總統，則有可能在就任當天就宣布禁止水力壓裂法。

　＊墮胎政策
 在墮胎政策上，賀錦麗在辯論會上表示，「川普不應該針對女性身體自主權下指導棋、政府不應該剝奪女性的身體自主權，相信這是全美民眾的普世價值」，質疑川普一旦再度當選總統，則他將會簽署全國性的禁止墮胎法案。

對此，川普則是怒批賀錦麗「說謊」，指出墮胎罪是過去52年以來分裂美國輿論的議題，而他不會簽署全國墮胎禁令、且沒有理由簽署禁令，因為聯邦最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的性裁決。

　*移民問題
 針對過去4年以來拜登政府的移民政策，川普在辯論會上表示，「數百萬非法移民從監獄或是精神科醫院進入我國。在俄亥俄州春田市，這些非法移民正在啃食當地居民飼養的貓狗等寵物。」

賀錦麗則提出反駁，「從過去以來，我起訴了以槍枝、毒品、人口販運為目的之國際犯罪組織。針對邊境管理和移民政策，包括參議院內較為保守的議員，他們提出邊境安全法案。對此我完全予以支持。透過該法案，在邊境守衛隊加派人力。反倒是川普曾致電給議員，要求廢除法案。」

▲▼ 美國總統大選辯論。川普。（圖／路透）

▲賀錦麗質疑，若川普當選後，可能會簽署禁止墮胎法案。（圖／路透）

　＊中東問題
 針對以色列為了殲滅哈瑪斯組織而在加薩走廊掀起戰火，賀錦麗表示，「為了儘速結束加薩戰爭，（拜登政府）在以色列和加薩之間達成停戰和釋放人質之談判上持續努力奔走，而未來她也支持推動以色列、巴勒斯坦兩國方案。」

賀錦麗強調，「儘管以色列有自衛的權利，但其中最大問題是如何執行，因為許多無辜的巴勒斯坦人、孩童、母親不斷遭到殺害。因此，促成雙方停戰是必要措施，且必須促成釋放人質。」

川普則抨擊拜登政府的無能，「假如我是總統，那麼便不會發生這場戰爭。不過一旦賀錦麗當選總統，則未來2年來以色列勢必會滅亡。因為賀錦麗她既討厭以色列、也討厭阿拉伯人。」

　＊其他議題
 先前川普自豪曾與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩交換書信的部分，也遭到賀錦麗猛烈抨擊。賀錦麗表示，「川普尊敬獨裁者們，他從就任第一天起就想成為獨裁者。這些全球知名的獨裁者都希望川普能再次當選總統，因為他們可以透過阿諛奉承來操控你。」

川普則反駁賀錦麗的說法，表示先前匈牙利總理維克多曾告訴他，「中國、俄羅斯、北韓都非常害怕川普」。

另外，川普也針對封口費醜聞的判決上，指控司法機構淪為替拜登政府消除政敵、勝選的武器。

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