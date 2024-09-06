航空客運恢復疫情前9成　桃機估今年拚出4500萬人次

▲桃機預估今年客運量可達4500萬人次，恢復疫情前9成。（資料圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

我國海空客貨運量持續上揚，交通部統計，今年1月到7月國際航線客運量超過3090萬人次，恢復疫情前近9成，其中桃機今年有機會達到4500萬人次，預估明年整體將可恢復疫情前運量，2026年有機會超越疫情前。

交通部航政司長韓振華表示，今年1至7月我國際航線客運量已超過3090萬人次，較去年同期成長45%，已恢復至疫情前108年近9成；其中桃園機場今年1至7月客運量已突破2600萬人次，比去年同期成長4成，預估今年有機會達到4500萬人次，恢復疫情前9成，台中機場國際航線客運量57萬人次，較去年同期成長1.6倍，高雄機場國際航線客運量262萬人次，成長亦超過8成。

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其中轉機旅客因去年9月實施一站式保安，來台轉機旅客免安檢，今年截至7月桃機轉機旅客也達403萬人次，較去年同期成長15%，較疫情前108年同期成長近3成。

韓振華指出，今年來台入境以日本、美國和香港為三個主要進出旅客量，去年5月疫情解封後，下半年出國熱絡，今年成長趨勢強勁，恢復疫情前9成，明年有機會恢復疫情前客運量，2026年可望比疫情前高，桃機第三航廈北登機廊廳明年將先啟用，將可增加停機位，運作效率會提升。

▲交通部航政司長韓振華。（圖／記者李姿慧攝）

此外，航空貨運表現也相當亮眼，韓振華說明，受惠於AI半導體機台、伺服器及電商出貨暢旺，我國國際航空貨運市場持續熱絡，今年1至7月航空貨運量超過131萬公噸，較去年同期成長近6%。看好未來航空貨運商機，除國籍航空公司持續引進貨運機隊，桃園機場公司已規劃113公頃新貨運園區，滿足2040年400萬噸的航空貨運發展需求，預計2030年完工。

另交通部也指出，在整合航、港、觀光等資源下，今年1至7月國際郵輪進出我商港已達239艘次，較去年同期成長近3成，其中進出港旅客近51萬人次，達去年一整年近55萬人次的9成；依目前預報，113年國際郵輪靠泊預計可達490艘次，將可恢復至疫情前7成，進出港旅客90萬人次，可恢復至疫情前8成5。

交通部表示，已請觀光署、航港局及港務公司持續完善港埠旅運設施、延長獎補助等方案，以吸引更多郵輪來台靠泊；空運方面，除機場公司刻正積極推動桃園機場第三航廈建設，擴充機場服務容量，民航局亦已啟動台灣地區民用機場2045年整體規劃，滾動檢討我國機場未來發展方向，持續優化機場相關設施，全面提升旅客服務品質與貨物運輸能力。