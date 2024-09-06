桃機二航廈連6天電力切換　不影響出入境

▲桃機將利用離峰時段進行執行電力切換。（資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為配合台電供電線路改接與機場161kV變電所負載移撥工作，強化桃園機場供電穩定度，機場公司規劃利用凌晨離峰航班較少時段，辦理第二航廈電力備援發電機系統及供電系統電力電纜汰換工程，預計影響時間為9月10日到12日、18日到20日凌晨0時到4時，桃機表示，不影響出入境作業。

桃機第二航廈電力備援發電機、電力電纜汰換工程，預計於9月10日到12日，以及9月18日到20日凌晨0時到4時執行電力切換作業。

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桃機公司表示，除空調部分採提前降低溫度預冷，絕大部分區域皆採暫停電力供應1分鐘之電力切換方式辦理，切換作業前10分鐘亦有廣播宣達，讓旅客能有充分時間準備與應對，不受影響順利完成各項出入境作業程序。

桃機說明，針對旅客部分則輔以現場廣播加強宣導，機場公司感謝所有旅客與機場大聯盟夥伴的配合。

機場公司指出，9月2日已召開工程協調會議，邀駐場公、私部門各單位參加，說明電力調整時程與施工細節，也將於施工作業期間成立跨單位緊急應變小組與即時通訊軟體群組，隨時掌控進度並處理突發狀況，務求施工作業如期如質順利完成。