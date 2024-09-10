假投資虛擬貨幣騙68人！詐團撈上億　主嫌逃屋頂邊跑邊掉千元鈔

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局刑警大隊今(10日)宣布成功破獲一個以虛擬貨幣詐騙為手法的犯罪集團，並在台中等地逮捕包括林姓主嫌在內的9位嫌疑人。在追捕過程中，林男手握大把鈔票、赤腳穿著短褲跑到屋頂上，顧不得發燙的鐵皮屋頂不斷奔逃，過程中還掉出許多千元現鈔，警方則喊「不要再跳了，這樣很危險」，最終林嫌還是投降遭逮。

▲詐騙集團主嫌光腳逃到屋頂。（圖／警方提供，以下同）

▲詐騙集團主嫌錢全掉到屋頂。（圖／警方提供）

刑大副大隊長張安進表示，這起事件是接獲一名44歲詹姓被害人報案，他遭網友誘騙加入Line投資群組，面交現金購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉至投資平台客服人員所提供的錢包地址，詐團成員又稱需再投入獲利所得10%稅收才能出金，驚覺時已遭詐騙損失340萬元。

經過警方追查，有68人落入陷阱，遭到該集團詐騙，匯款金額超過1億元，立刻報請彰化地檢檢察官指揮偵辦，鎖定台中市西屯路的一處租屋處，出動大批警力前往逮捕，其中林姓主嫌竄逃到屋頂，過程中從身上掉出大把鈔票。

警方查獲該集團9名犯嫌到案，查扣犯罪所得名車2輛、土地、現金、存款及虛擬貨幣等，扣押不法所得3000萬元，該案已依照詐騙和洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦，法院裁定將林男與兩名陳姓嫌犯羈押禁見。

彰化縣警察局表示，自8月26日至9月6日執行「全國同步打擊詐欺、肅槍及掃黑專案行動」，查獲詐欺集團65件，共計351名詐欺犯；查扣汽車、土地、現金及扣押金融帳戶存款，總計查扣不法所得4337萬餘元；查獲各式非法槍械7枝，檢肅黑道幫派暴力案件，共查獲治平案件8件52人，強力執行掃蕩以淨化轄區治安。