時力籲賴清德撤回姚立明大法官提名　「別讓司法公信力遭到重創」

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府日前公布新任司法院正副院長以及大法官提名人選，將送立法院審查，但曾擔任柯文哲、賴清德競選總部主委的姚立明被提名為司法院副院長，引起在野黨不滿。對此，時代力量呼籲，賴清德總統重新考慮姚立明教授的大法官提名，其學術著作僅有14篇期刊文章，實務經驗也僅限於立委及總統競選總部主委。相比於大法官所需法學經歷，無論學術還是實務，均無法稱得上「資歷豐富」。

時代力量指出，根據《司法院組織法》被提名人資格的規定，姚立明教授僅符合「研究法學富有政治經驗，聲譽卓著」的條件。然而，這樣的條件是否足以支持一位能夠肩負憲法解釋重任的大法官？這是否在暗示，法學經歷的深厚程度並非選擇大法官的主要標準，而是偏向於政治立場的考量？

時代力量呼籲賴清德，大法官不僅僅是憲法解釋的負責者，更是司法獨立與超然的象徵。如果僅憑政治經歷豐富來選擇大法官，可能會被視為酬庸，並且傷害臺灣人民對於司法公信力的信任。

時代力量說明，提名並非無法撤回。8年前，總統蔡英文曾主動撤回司法院正副院長提名，以平息相關爭議。賴清德也可借鑒此例，主動調整爭議人選，別讓司法公信力遭到重創，呼籲賴清德，慎重考慮姚立明的大法官提名，為台灣司法體系的獨立與公正負責。