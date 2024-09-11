快訊／幻象戰機昨晚才墜海　中共今早馬上派19架次共機侵擾！

記者陶本和／台北報導

空軍新竹基地一架幻象2000戰機，10日晚間在執行夜間訓練，返場時突然失去動力，而機上飛官謝沛勳上尉隨即跳傘，所幸深夜被尋獲，且意識清楚，沒有明顯外傷。至於中共解放軍11日一大早，就派遣19架次殲16、空警500等各型戰機、無人機出海，其中有14架次逾越中線及延伸線。