快訊／幻象戰機昨晚才墜海　中共今早馬上派19架次共機侵擾！

記者陶本和／台北報導
空軍新竹基地一架幻象2000戰機，10日晚間在執行夜間訓練，返場時突然失去動力，而機上飛官謝沛勳上尉隨即跳傘，所幸深夜被尋獲，且意識清楚，沒有明顯外傷。至於中共解放軍11日一大早，就派遣19架次殲16、空警500等各型戰機、無人機出海，其中有14架次逾越中線及延伸線。
▲我空軍監控共機殲16型機畫面。（資料照／國防部提供） 該架幻象戰機為單座機，編號2047，飛官謝沛勳為空軍官校105年班、飛行總時數710小時。他於10日晚間20時05分，由新竹基地起飛實施夜間訓練，20時35分返場過程發現動力失效，人員隨即彈射跳傘。所幸，該位飛官最終於深夜10時40分獲救。 在台灣發生失事事件後，中共解放軍11日一大早，隨即派遣殲-16、空警-500等各型主、輔戰及無人機，計19架次出海活動，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。 對此，軍方表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
該架幻象戰機為單座機，編號2047，飛官謝沛勳為空軍官校105年班、飛行總時數710小時。他於10日晚間20時05分，由新竹基地起飛實施夜間訓練，20時35分返場過程發現動力失效，人員隨即彈射跳傘。所幸，該位飛官最終於深夜10時40分獲救。
在台灣發生失事事件後，中共解放軍11日一大早，隨即派遣殲-16、空警-500等各型主、輔戰及無人機，計19架次出海活動，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。
對此，軍方表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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