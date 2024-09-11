林依晨「我是成都人」惹議　國台辦：認同中華兒女身份何錯之有？

▲國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣明星林依晨「我是成都人」在台灣爭議，甚至上升到兩岸論戰。大陸國台辦發言人陳斌華今（11）日指出，親綠網軍對一些藝人網暴，再度證明「台獨」即「台毒」、「反中」則反智，都是台灣長期「去中國化」結果。

針對林依晨被網暴，陳斌華也指出，「台灣演藝人員介紹自己的祖籍地，表達對中華兒女身份的認同，人之常情，何錯之有？」

陳斌華也舉例，「就像我工作生活在北京數十年，有人問我是哪裡人，我會很自然地回答『福建人』。」親綠網軍對一些藝人的網暴，再度證明「台獨」即「台毒」、「反中」則反智，台灣內部長期「去中國化」荼毒甚劇、貽害無窮。

最後，陳斌華痛批，這麼一件符合人之常情的事情為什麼會在台灣內部引起爭議？「究其原因，就是民進黨當局長期『去中國化』，『台獨』勢力長期大搞『文化台獨』造成的。」

「零負評女神」林依晨日前參加大陸綜藝《心動的信號7》擔任嘉賓，聽聞其他嘉賓也是成都人，也舉手回應「我是成都人」、「我爺爺是成都人」，節目播出後在網路上引起熱烈討論，引起台灣網友強烈反彈。

對於相關爭議，林依晨日前出席活動時表示，「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」