台網紅遭質疑為陸宣傳　國台辦「三問」陸委會：是在怕什麼？

▲ 國台辦發言人陳斌華「連三質問」陸委會和綠營政治人士（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

百萬YouTuber波特王今年6月爆料大陸砸錢邀請多組台灣網紅拍片「大外宣」，並且爆料第二波台灣網紅到新疆拍片，引發台灣撻伐爭議。大陸國台辦陳斌華今（11）日也回擊，並且「三問」陸委會和個別綠營政治人士，「見不得好也不允許別人講好，究竟是什麼心態？是在怕什麼？」

針對台灣網紅赴陸被質疑，陳斌華今天一連三問陸委會和個別綠營政治人士，「一是新疆不美嗎？台灣網紅說錯了嗎？二是大陸的美麗風景、發展進步，本來就是一個好故事，難道網紅只因為來自台灣，就只能講壞不講好嗎？」

陳斌華繼續的第三問，「是你們見不得好也不允許別人講好，究竟是什麼心態？是在怕什麼？」

陳斌華也說，「大美新疆是大陸同胞的，也是台灣同胞的。」台灣網紅博主身臨其境為之讚嘆、為之自豪，再自然不過。誠摯歡迎台灣同胞特別是青年朋友，來大陸飽覽壯美山川，品嘗各色美食，體驗各地風土人情，感受大陸發展進步，分享自己所見所聞、真情實感，這對於增進兩岸人民的瞭解和情誼，很有意義。

大陸近來積極邀請台商、台灣網紅赴中旅遊拍片，並大力操作「新疆美好敘事」，在國內外都引發不少關注。對此，行政院代理發言人謝子涵日前表示，目前相關單位都有掌握相關訊息，而除了要再次呼籲國人需注意赴中注意有風險，也提醒台商赴中投資的風險，不僅會影響到自身商譽，也可能導致國家聲譽受損。

陸委會也指出「大陸通過台灣網紅來講好中國故事，現已變成是中共統戰一個很重要的部分」，還有民進黨也批評「台灣網紅別再當有用的笨蛋」。