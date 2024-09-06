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國台辦證實楊智淵觸犯「分裂國家罪」：判刑9年、剝奪政治權利3年

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華(2024.1.31) 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣社運人士楊智淵傳出被中國大陸以「分裂國家罪」判處有期徒刑9年，陸委會表示，我方政府及楊智淵的家屬均拒絕接受此憑空杜撰、誣陷栽贓，不符合人權。對此，大陸國台辦陳斌華今晚（6）日證實，楊智淵觸犯《中華人民共和國刑法》第一百零三條第一款的規定，根據其犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法判刑9年、剝奪政治權利3年。

陳斌華稱，經向有關部門瞭解，浙江省溫州市人民檢察院指控被告人楊智淵犯分裂國家罪一案，溫州市中級人民法院經依法開庭審理，於2024年8月26日一審公開宣判，以分裂國家罪判處楊智淵有期徒刑9年，剝奪政治權利3年。

陳斌華表示，法院審理查明，2008年至2020年間，楊智淵為分裂國家、謀求「台灣獨立」，在台灣通過「台灣民族黨」、「一邊一國行動黨」等「台獨」組織，公開宣揚「台獨」分裂主張，積極實施制定「台獨」分裂行動計劃、圖謀推動「台灣建國」並加入聯合國等分裂國家、破壞國家統一的行為。

陳斌華進一步指出，法院認為，楊智淵的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百零三條第一款的規定，構成分裂國家罪。楊智淵長期參與分裂國家活動，積極宣揚「台獨」分裂主張，且在「台灣民族黨」等「台獨」組織中起骨幹作用，行為性質惡劣。根據楊智淵犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法作出上述判決。

▲▼社運人士楊智淵。（圖／翻攝楊智淵臉書）

▲社運人士楊智淵確定遭大陸司法判刑9年。（圖／翻攝楊智淵臉書）

針對楊智淵事件，陸委會日前痛批大陸整個司法程序中缺乏人權保障，不符合文明世界正當法律程序最起碼要求之荒謬結果，嚴厲譴責且要求中共有關部門立刻公開判決書，說明據以判刑之證據。

對此，陳斌華也回應，「自2022年8月浙江省溫州市國家安全局依法對楊智淵採取刑事強制措施以來，國家司法機關嚴格依法辦案，充分保障楊智淵及其辯護人依法享有的各項訴訟權利，依法公開案件辦理情況。」

陳斌華接著批評，民進黨惡意抹黑國家司法機關依法懲「獨」的正義之舉，企圖利用此案再次將絕大多數台灣民眾和極少數「台獨」頑固分子混為一談、將民眾日常生活與違法犯罪混為一談，妄圖偷換概念、混淆是非，恐嚇、阻攔台灣同胞參與兩岸正常交流合作，煽動兩岸對立對抗。

陳斌華再次強調，懲「獨」司法文件只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。今年1至8月，260多萬台灣同胞來到大陸參訪交流，正是以實際行動戳穿民進黨當局的謊言、謠言。
 

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