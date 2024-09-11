陸上市公司「招人養豬」　HR：1個月18萬不在話下

▲上市公司招人養豬。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南近日舉辦的招才引智創新發展大會上，有上市公司開出上萬（人民幣，下同）月薪招人養豬，引發關注。據《大象新聞》報導，在大會現場，「養豬崗」招聘火爆。牧原食品股份有限公司（以下簡稱牧原）的招聘經理蘇夢表示，「如果你這批豬養得好，那你一個月拿個2萬，拿個3萬，拿個4萬（約新台幣18萬）都不在話下。」

蘇夢表示，大專及以上學歷的大學生，都可以在網上投遞履歷。但該公司對招聘者也有專業上的要求，蘇夢說，「不僅僅要懂養殖技術，還要懂營養技術、育種、獸醫、飼餵等，其實所需要的知識體量還是非常大的。」

據《九派新聞》報導，9月10日，在牧原招聘頁面的校園招聘中，分養殖類、飼料類和屠宰類等幾大板塊，養殖類的熱招職位有養殖生產儲備幹部、獸醫師、營養師等崗位，其中養殖生產儲備幹部需求最大，一共提供35個職位。

招聘詳情頁面顯示，養殖生產儲備幹部的崗位職責包括，負責所管轄單元豬只飼養管理（飼餵、保健、衛生、病豬治療、巡檢）和日常護理工作、監測養豬場內的環境因素，如溫度、濕度等。

早在今年8月，公眾號牧原招聘就發出「高級養殖技工招聘」的內容，文中介紹該崗位月薪1萬元以上。在文章後面，還放出了優秀案例，其中有高級養殖技工近半年的月均薪酬超過3.1萬元。

資料顯示，牧原始創於1992年，2014年上市。現已形成集飼料加工、生豬育種、生豬養殖、屠宰加工為一體的豬肉產業鏈。2023年，公司生豬出欄6381萬頭、屠宰量1326萬頭，年營收高達1108億元。