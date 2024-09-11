金門駕駛「閃黑影」衝對向！機車騎士慘被撞飛　滿地血跡重傷送醫

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一名謝姓男子，昨（10）日傍晚6點駕駛休旅車，行經金湖鎮伯玉路4段由瓊林往小徑圓環時，疑因剛下班精神不濟，自稱閃黑影所以駛入對向車道，將直行的機車騎士林姓男子撞飛，林男摔落在地全身擦挫傷，現場血跡斑斑緊急送醫，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

▲金門休旅車駕駛閃黑影駛入對向，機車騎士被擊落重傷送醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

警方指出， 10日18時3分左右，41歲謝男駕駛自用小客貨車，沿金湖鎮伯玉路4段由瓊林往小徑圓環方向行駛，至17360號路燈桿前路段時，自稱因閃避動物駛入對向車道，碰撞對向20歲林姓男騎士，造成林男頭部及腹部受傷，送衛福部金門醫院就醫，另謝男則未受傷。

警方獲報趕抵現場，經對汽車駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，另林男因傷委由金門醫院抽血檢測，肇事責任警方目前正在查證中。

▲現場滿地血跡(經變色)。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣警局金湖分局提醒民眾，開車上路應集中精神並掌握可能發生之危機，行車應隨時注意前方車輛動態，以確保他人及本身之安全。另民眾駕駛車輛如不依規定駛入來車道，將依「道路交通管理處罰條例」第45條，處600元以上1800元以下罰鍰。