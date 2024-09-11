火鍋愛店「每吃必拉」！店員不忍提醒1句　結局神反轉笑翻網友

▲原PO到家中巷口的一間小火鍋店用餐必定跑廁所，真相大白後笑翻網友。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

外出用餐最怕環境或食物不潔，導致吃壞肚子上吐下瀉。就有一名大陸網友透露，他經常到家中巷口的一間小火鍋店用餐，但奇怪的是每次吃完一定會跑廁所，直到某次店員悄悄問他1問題，他才得知「每吃必拉」的背後真相。

一名大陸網友在社群平台發文表示，他家附近最近剛開了一間小火鍋店，雖然味道很符合他的胃口，但不知為何每次用完餐後就會開始鬧肚子，「我吃一次拉一次，屢試不爽。」

原PO透露，明知道吃完一定會狂拉，但他日前又忍不住跑去火鍋店用餐，沒想到當他吃得正開心時，一名店員突然走到他面前，偷偷摸摸地小聲問道「吃我家東西，回去是不是總拉肚子？」

原PO當下大吃一驚，立刻反問對方怎麼會知道，這時店員才吐一句「你每次東西都沒煮熟就著急吃了，能不拉嘛？」原來並非是火鍋店食材不新鮮而是他太心急，才剛把食材放入鍋中不久，便著急撈起吃下肚。

逗趣貼文曝光後，引起網友熱議，「每次拉肚子都要再去吃哈哈哈哈哈哈，看得出來真的很愛了」、「沒煮熟吃起來不會很奇怪嗎」、「到底是有多喜歡啊」、「這麼說來，每次吃完火鍋後都要拉肚子，難道也是沒熟？」

也有人分享類似經歷，「我閨蜜就是，每次吃旋轉小火鍋或其他火鍋都拉肚子，後來她說是因為她判斷不了生熟，所以之後都是我給她撈。」

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