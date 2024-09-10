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2024台灣古生物新犀望國際學術研討會　國內外學者共聚一堂

▲台南市立博物館舉辦「2024台灣古生物新犀望國際學術研討會」，10日於台南市立圖書館新總館展開為期2天的論文發表與交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立博物館舉辦「2024台灣古生物新犀望國際學術研討會」，10日於台南市立圖書館新總館展開為期2天的論文發表與交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立博物館舉辦「2024台灣古生物新犀望國際學術研討會」，10日於台南市立圖書館新總館展開為期2天的論文發表與交流對話，國內外學者共譜台灣古生物研究新篇章

本次會議邀請台灣、美國、日本、法國、菲律賓等各國學者，共計有30篇中、英文論文發表，及15篇學術海報展示，內容涵括古生物相關研究新發現、保育古生物學新方向、古生物的詮釋與推廣、古生物形態與功能之創見及古生物學的應用等，為民眾帶來一場精彩、充實的學術饗宴。

▲台南市立博物館舉辦「2024台灣古生物新犀望國際學術研討會」，10日於台南市立圖書館新總館展開為期2天的論文發表與交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次會議以「化石的原鄉，南台的榮光—台灣古生物研究的新犀望」為主軸，首先由國立自然科學博物館地質組張鈞翔教授對台南左鎮菜寮溪化石做精闢演說，從「左鎮化石群」的動物組成，呈現台灣島生態體系生物多樣性。緊接著台灣大學生命科學系蔡政修博士更針對台灣古脊椎動物（尤其是台南地區）最新發現之化石，探討動物大尺度演化的意義。

南市博指出，為增加多元角度激盪學術對話，本次研討會特別邀請台灣知名古生物學家魏國彥教授、中央研究院林千翔教授以及美國、日本、法國、菲律賓等18位專家學者發表演說及交流對談，藉此深化與發揚台灣古生物研究，提高台灣於該研究領域國際能見度。

台南市文化局長謝仕淵表示，自1984年大塚裕之教授和林朝棨教授將台灣所發現的犀牛化石命名為「早坂中國犀」，至今年正好滿40週年，這40年來學者們對於犀牛化石不斷的追蹤、鑑定與比對，如今的早坂犀牛被歸入新屬，以「早坂島犀」此一台灣特有種之姿再度站上國際舞台。2024年不只是台南走入世界400年，更是歷史人文與自然科學交會的重要時刻，台南也透過豐厚的文化與自然資產保留及探索，形塑出獨特的城市性格與脈絡。

▲台南市立博物館舉辦「2024台灣古生物新犀望國際學術研討會」，10日於台南市立圖書館新總館展開為期2天的論文發表與交流對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

謝仕淵局長並指出，左鎮化石園區於去年4月啟用典藏研究中心，成為全國唯一兼具典藏研究、展示教育及休憩複合功能的化石主題博物館。此次，籌劃辦理國際學術研討會，期望藉由世界各國學者深度對話與討論，一方面增加左鎮化石園區博物館研究能量，一方面並重新探索台南的自然生態與人文歷史脈絡，打造獨一無二的台南新風貌。特別感謝來自全國與會的民眾，讓我們共同譜寫台灣古生物研究新篇章。

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