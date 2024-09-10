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全球首例「全眼移植」！男子術後1年「無免疫排斥」專家振奮

全球首例全眼移植震驚世人，美男術後1年恢復程度讓專家振奮。（翻自《People》）

▲全球首例全眼移植的美國男子，術後1年恢復程度相當好。（翻自《People》）

圖文／鏡週刊

去年5月美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）為患者詹姆斯（Aaron James）進行全眼移植手術，堪稱世界首例。如今詹姆斯手術後1年，他的眼球恢復程度讓研究人員都感到振奮，他自己本人也接受訪問說：「我現在很好！」

據美國《People》、《共同社》等報導，現年46歲的詹姆斯是退伍軍人，但他在2021年6月工作時，因不慎誤觸高壓電，導致他的左半身嚴重燒燙傷，左眼也因此摘除。不過當時醫師決定盡量保留詹姆斯的視神經，冀望往後有更多重建機會。

後來醫療團隊認為，詹姆斯有機會進行「全眼移植」。由於眼睛構造非常複雜，因此傳統上，都是採用眼角膜移植來幫助病患重見光明，醫界尚未有人使用全眼移植，但詹姆斯的醫療團隊評估後認為，詹姆斯可以嘗試全眼移植。後來剛好出現一名30多歲男性捐贈者，因此醫療團隊為詹姆斯進行全眼移植手術。

詹姆斯術前與術後的狀態。（翻自X平台）

▲詹姆斯術前與術後的狀態。（翻自X平台）

醫療團隊將捐贈的眼球與捐贈的幹細胞結合，盼能促進詹姆斯眼球移植後的神經修復。醫療團隊表示，詹姆斯的手術狀況相當順利，不過術後仍有一些狀況必須長時間觀察，包括視力恢復程度、免疫排斥、血液有無正常循環等。

詹姆斯在術後1年多，紐約大學醫療團隊在本（9）月9日發表報告指出，詹姆斯的視力尚未恢復，但是沒有出現免疫排斥的問題，而且維持正常眼壓與血液循環。醫療團隊表示，雖然詹姆斯的左眼還無法看見，但這樣的恢復程度讓醫療團隊相當振奮，未來將研發新的治療方法，終極目標就是要幫助詹姆斯的左眼恢復視力。


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