威廉王子撲倒凱特王妃狂親！　一旁夏洛特公主表情亮了

▲凱特王妃宣布完成化療，一家五口在影片中亮相。（翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）今年3月宣布罹癌後，鮮少出席公眾活動，昨（9日）透過影片公布完成化療好消息，她與夫婿威廉王子（Prince William）以及3名子女共同入鏡，讓大眾看到一家五口私下生活的一面，其中一幕是威廉王子撲倒凱特王妃，在她脖子上親吻，一旁的夏洛特公主（Princess Charlotte）表情相當有趣。

凱特王妃與威廉王子9日在官方社群網站發布這支影片，於今年8月在諾福克郡、由攝影師Will Warr拍攝。幾個鏡頭中，可見凱特王妃開車、走在花田裡，頭靠在威廉王子肩膀上、夫妻親吻，她也擁抱3個孩子──11歲的喬治王子（Princes George）、9歲的夏洛特公主、6歲的路易王子（Prince Louis），協助孩子們爬樹、玩盪鞦韆等，凱特王妃還與父母一起打牌，相當愜意。

▲凱特王妃靠在威廉王子肩膀上。（翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道）

▲凱特王妃走在花田裡。（翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道）

其中一幕，是凱特王妃躺在海灘上，威廉王子跪地、彎下腰親了愛妻的脖子，小路易湊到一旁看，但夏綠蒂看一眼後，馬上抬頭，害羞地把目光轉移到別處。X網友「@WILLMANIA」笑說：「這輩子從沒想過我會看到這個。」其他人則留言：「夏洛特公主就是每個孩子看到父母親吻時的樣子，哈哈，她太有趣了。」「路易完全就是媽媽的男孩，試圖介入爸爸媽媽之間。」「路易想說：爸爸親完換我了！」

還有一幕，是一個看似自拍的鏡頭，已經變聲了喬治王子說：「這個拍錄影嗎？」然後擺弄鏡頭，一旁的路易和夏綠蒂看著鏡頭說：「哈囉！」相當可愛。

▲威廉王子彎下腰親吻凱特王妃的脖子，一旁的夏洛特公主表情相當有趣。（翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道）

▲路易王子和夏洛特公主對鏡頭說「哈囉！」（翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道）

這支影片配上凱特王妃的口白，道出抗癌的歷程，她說，過去9個月對他們一家人而言是極其艱難的。她坦言，癌症之旅對所有人而言都是複雜、可怕且不可預測的，面對自己脆弱的一面，疾病讓她對一切有了新的視角，她和威廉反思，並感激生活中「簡單卻重要的事情」。現在她將盡力保持遠離癌症，即便完成化療，但完全康復之路還很長，她必須繼續度過每一天。

▲威廉王子親吻凱特王妃的臉頰，相當恩愛。（翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道）

▲威廉王子和凱特王妃擁抱夏洛特公主。（翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道）

▲凱特王妃看了看手中的蝴蝶，後來蝴蝶飛走了。（翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道）

最後凱特說，她期待重返工作崗位，並在接下來的幾個月裡盡可能地進行更多的公共活動。影片結束時，凱特王妃看著一隻蝴蝶落在她的手上，然後蝴蝶飛走了，她說：「夏天即將結束，我無法告訴你終於完成化療是多麼令人欣慰。」她向所有繼續抗癌的朋友說：「我與你們肩並肩、手牽手。黑暗中必有光明，所以讓光明閃耀吧。」

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，凱特王妃最近一次公開亮相，是在7月的溫布頓男單決賽，接下來她可能參與的公開活動，包含11月的國殤紀念日活動，以及12月的年度耶誕歌頌音樂會。

never in my entire life did i think i would see this pic.twitter.com/MxQTXK6Xul — lele (@WILLSMANIIA) September 9, 2024



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