威廉王子撲倒凱特王妃狂親！　一旁夏洛特公主表情亮了

▲凱特王妃宣布完成化療,一家五口在影片中亮相。(翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道)

圖文/鏡週刊

英國凱特王妃(Kate Middleton)今年3月宣布罹癌後,鮮少出席公眾活動,昨(9日)透過影片公布完成化療好消息,她與夫婿威廉王子(Prince William)以及3名子女共同入鏡,讓大眾看到一家五口私下生活的一面,其中一幕是威廉王子撲倒凱特王妃,在她脖子上親吻,一旁的夏洛特公主(Princess Charlotte)表情相當有趣。

凱特王妃與威廉王子9日在官方社群網站發布這支影片,於今年8月在諾福克郡、由攝影師Will Warr拍攝。幾個鏡頭中,可見凱特王妃開車、走在花田裡,頭靠在威廉王子肩膀上、夫妻親吻,她也擁抱3個孩子──11歲的喬治王子(Princes George)、9歲的夏洛特公主、6歲的路易王子(Prince Louis),協助孩子們爬樹、玩盪鞦韆等,凱特王妃還與父母一起打牌,相當愜意。

▲凱特王妃靠在威廉王子肩膀上。(翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道)

▲凱特王妃走在花田裡。(翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道)

其中一幕,是凱特王妃躺在海灘上,威廉王子跪地、彎下腰親了愛妻的脖子,小路易湊到一旁看,但夏綠蒂看一眼後,馬上抬頭,害羞地把目光轉移到別處。X網友「@WILLMANIA」笑說:「這輩子從沒想過我會看到這個。」其他人則留言:「夏洛特公主就是每個孩子看到父母親吻時的樣子,哈哈,她太有趣了。」「路易完全就是媽媽的男孩,試圖介入爸爸媽媽之間。」「路易想說:爸爸親完換我了!」

還有一幕,是一個看似自拍的鏡頭,已經變聲了喬治王子說:「這個拍錄影嗎?」然後擺弄鏡頭,一旁的路易和夏綠蒂看著鏡頭說:「哈囉!」相當可愛。

▲威廉王子彎下腰親吻凱特王妃的脖子,一旁的夏洛特公主表情相當有趣。(翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道)

▲路易王子和夏洛特公主對鏡頭說「哈囉!」(翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道)

這支影片配上凱特王妃的口白,道出抗癌的歷程,她說,過去9個月對他們一家人而言是極其艱難的。她坦言,癌症之旅對所有人而言都是複雜、可怕且不可預測的,面對自己脆弱的一面,疾病讓她對一切有了新的視角,她和威廉反思,並感激生活中「簡單卻重要的事情」。現在她將盡力保持遠離癌症,即便完成化療,但完全康復之路還很長,她必須繼續度過每一天。

▲威廉王子親吻凱特王妃的臉頰,相當恩愛。(翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道)

▲威廉王子和凱特王妃擁抱夏洛特公主。(翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道)

▲凱特王妃看了看手中的蝴蝶,後來蝴蝶飛走了。(翻攝The Prince and Princess of Wales YT頻道)

最後凱特說,她期待重返工作崗位,並在接下來的幾個月裡盡可能地進行更多的公共活動。影片結束時,凱特王妃看著一隻蝴蝶落在她的手上,然後蝴蝶飛走了,她說:「夏天即將結束,我無法告訴你終於完成化療是多麼令人欣慰。」她向所有繼續抗癌的朋友說:「我與你們肩並肩、手牽手。黑暗中必有光明,所以讓光明閃耀吧。」

根據《英國廣播公司》(BBC)報導,凱特王妃最近一次公開亮相,是在7月的溫布頓男單決賽,接下來她可能參與的公開活動,包含11月的國殤紀念日活動,以及12月的年度耶誕歌頌音樂會。

never in my entire life did i think i would see this pic.twitter.com/MxQTXK6Xul