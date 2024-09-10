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安全度中秋　南消六大隊結合電台宣導消防知識

▲台南市消防局第六大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動，由副大隊長張勇鈞、邱保舜組長及緯分隊分隊長高嘉成、林恒毅前往電台，在A-Line Radio人員指導協助下完成製播。

隨著中秋連假將至，月圓人團圓，許多人會選擇外出或在家烤肉慶祝節日。烤肉時，收聽電台音樂能增添氣氛，而A-Line Radio正是南部收聽率最高的廣播電台，成為此次宣導活動的重要平台。

▲台南市消防局第六大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六大隊參與製播的成員，藉由此次契機透過空中廣播，向廣大聽眾宣導消防安全知識，提醒市民注意『爆竹煙火施放安全』、『住宅用火災警報器安裝』，以及『住家通道勿堆雜物以免影響火災逃生』等議題。考慮到中秋節期間，購買並施放爆竹的情況較多，特別強調爆竹施放的「五要」、「五不」安全原則，提醒民眾遵守相關規定，確保自身及他人的安全。

第六大隊邱淵明大隊長特別提醒家長，根據「爆竹煙火管理條例」第13條規定，未滿12歲的兒童施放爆竹煙火時，父母或監護人必須陪同，違反者將面臨新台幣3000元以上15000元以下的罰鍰。

▲台南市消防局第六大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，提醒民眾在烤肉時使用卡式瓦斯爐時，務必注意瓦斯罐的正確安裝，以防氣體外洩引發瞬間火災。並呼籲市民朋友，家中若尚未安裝住宅用火災警報器，應盡速安裝，確保火災初期能迅速發出警示，幫助大家及早應變，保護自己及家人的生命安全。使用燃氣熱水器時要保持通風，避免發生一氧化碳中毒，瓦斯鋼瓶也應由專業技術人員操作，並簽訂定型化契約，以增保障。

市長黃偉哲呼籲民眾務必選購附有認可標示的合法爆竹煙火，在施放時應注意安全，選擇戶外空曠地點進行施放，確保大家能夠開心且安全地度過一個平安的中秋節。

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