南消四大食品加工廠實地踏勘　加強業者自衛編組能力

▲台南市消防局第四大隊10日擇定轄內知名食品工廠-瓜瓜園企業股份有限公司新化二廠，進行組合訓練實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑒於近年來國內鐵皮倉儲火警常造成鉅大的生命財產損失，台南市消防局第四大隊10日擇定轄內知名食品工廠-瓜瓜園企業股份有限公司新化二廠，進行組合訓練實地踏勘。

這次踏勘消防局第四大隊部及所屬中隊、分隊共計有20人次參與，藉由實地走訪，了解場所可能致災風險因子及廠區內外搶救動線、消防設備、水源等可供救災使用資源，同時也與業主交流相關災時人員疏散、初期通報應變、用火用電管理、集結清點人數等自衛編組訓練重點。

身為台南在地知名食品企業，瓜瓜園的邱木城董事長也主動提出，若轄區消防隊火災搶救時有需要，也會主動提供消防人員公司的甘藷作為後勤補給，全力支持辛勞的救災人員。

第四大隊長蔡國保指出，近年來如2022年桃園美福倉儲、楊梅家樂福倉庫、2023年彰化聯華食品加工廠等火警，都造成數以億元計的鉅額財物損失，其中彰化聯華火警更是造成9死13傷無法挽回的悲劇。此次踏勘，除讓所屬單位深入了解轄區場所特性，遇到狀況時能以最快速度進行搶救部署，也希望藉由意見交流強化業者自衛編組訓練成效，落實平時用火用電及人員管理，減少災害發生，同時義消大隊長林窓堂更藉此機會鼓勵業者加入企業義消的行列，共同守護在地民眾財產安全。

消防局長李明峯表示，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。消防局各大隊每月推動搶救演練或踏勘，除了提升消防人員搶救效能，在實地熟悉參與各場所自衛編組過程中，也能提供建議降低場所風險，增進企業防災韌性。

市長黃偉哲表示，防災減災是城市治理中重要的一環，呼籲台南市具一定規模以上企業善盡社會責任，落實防火管理。同時鼓勵成立企業義消，強化工作場所安全，共同打造台南市成為能安心就業的好地方。