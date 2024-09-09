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蘇花公路估明下午5時雙向搶通　交長首視察「變一日環島」

▲▼蘇花公路崇德路段發生土石流。（圖／公路局提供）

▲蘇花公路崇德路段發生土石流，預估明下午5時搶通雙向。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台9線蘇花公路昨（8日）下午發生強降雨，大量土石流淹沒崇德公路及鐵軌，造成鐵公路中斷，公路局加派機具進行清運，預估明日下午5時搶通雙向並開放夜間通行；交通部長陳世凱聞訊，連夜搭台鐵再換公路接駁車前往花蓮視察，最後搭南迴列車換乘高鐵北上，不到一天完成環島一圈，行程滿檔。

昨下午花蓮午後大雨，台9線162.9k匯德隧道南端發生水瀑夾帶土石、163.7及163.9發生土石流，下午4時15分都已搶通單線；164.5k崇德路段因上邊坡在颱風後蓄積大量土石，土石流漫淹公路，甚至覆蓋鐵道，造成鐵公路中斷。

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公路局東區養護工程分局今上午公布最新搶災進度，台9線164.5 k於昨下午發生土石流，東區養護工程分局南澳工務段機具立即進行清除，晚間7時30分搶通單線開放通行，9時30分夜間預警封閉。

▲▼交通部長陳世凱視察蘇花公路崇德至和仁鐵公路中斷搶災情形。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱（左二）視察蘇花公路崇德至和仁鐵公路中斷搶災情形。（圖／交通部提供）

公路局東區養護工程分局表示，今日再加派機具及卡車進行土石清運，預計明日下午5時搶通雙向，以及開放夜間通行。

上周接任交通部長的陳世凱遇到東部鐵公路中斷，昨晚從台中前往台鐵應變中心，聽取相關單位因應措施及災害搶救後，指示在搶修復建工程尚未完成前，啟動鐵公路疏運計畫，並要求民航局協調增開加班機、航港局就海運備援預先進行整備。

▲▼交通部長陳世凱視察蘇花公路崇德至和仁鐵公路中斷搶災情形。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱（左二）視察蘇花公路崇德至和仁鐵公路中斷搶災情形。（圖／交通部提供）

陳世凱聽完簡報後，昨下午5時40分搭乘自強號至羅東轉區間列車到和仁車站，再經公路接駁於晚間9時30分蘇花公路災點，與搶修人員致謝及打氣，要求搶修人員務必在確保安全全力搶通。

交通部表示，陳世凱接著至和仁車站搭工程列車，至土石流淹蓋處，再次與搶修人員致謝及打氣，並強調工作時安全。回程，請台鐵協調往南迴自強號能銜接高鐵左營最後1班列車，搭末班自強號返回台北，已是今日凌晨0時40分。

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