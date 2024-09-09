擬增開花蓮航班、闢蘇花藍色公路　交長：穩定東部聯外交通

▲交通部長陳世凱主持部內會議，責成相關單位研擬建立3小時內啟動陸海空疏運計畫的SOP。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年強震、颱風接連來襲，東部鐵公路數度受阻中斷，交通部長陳世凱今（9日）召開部內會議，責成研擬建立3小時內啟動陸海空疏運計畫SOP，並指示民航局研議誘因，鼓勵業者增開台北-花蓮航班，也要求航港局2周內研商結合觀光旅遊的蘇花固定航線，發展成藍色公路。

陳世凱表示，0403地震之後餘震不斷，加上凱米颱風、極端氣候短時強降雨的影響，未來當鐵公路遇到中斷如何及時提供疏運備援的課題將是我們的責任。

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陳世凱今在部內會議中指示，各部屬機關將過去疏運計畫SOP，以鐵公路阻斷超過72小時始啟動海空運備援方案部分，精進改善建立3小時啟動疏運計畫SOP，提供更穩定的蘇花路廊交通運輸。

陳世凱指示，請民航局比照此次處理情形，未來遇有鐵公路中斷時，第一時間盤點航空公司運能及地勤人力，依災情、鐵公路可能中斷時間及旅客需求協調航空公司加開班機，以利民眾緊急旅運需求，並依鐵公路恢復情形滾動檢討。

現行台北–花蓮航線每周僅4個航班，陳世凱指示民航局研議在鐵路雙線通車前及確保鐵路運行穩定前，提供誘因鼓勵航空業者願意加開固定航班，開始培養客源，促使航空業者能提供更多的供給量。

航港局正規劃促成蘇花海運常態性固定航線相關作法，並研議鐵公路中斷時期建立海運疏運的開口合約，陳世凱認為，我國為海洋國家，對海運發展應有更宏觀長遠規劃。

針對開闢蘇花海運固定航線部分，陳世凱指示航港局，於2周內邀集花蓮縣政府及相關航運業者積極研商，並可考量結合觀光旅遊，發展藍色公路，以同步促進花蓮觀光發展，並兼顧緊急輸運需求。

提供民眾安全輸運服務，陳世凱指示，各部屬機關共同合作建立3小時啟動疏運計畫之SOP，除建立海空備援機制外，鐵路並建立南迴路廊結合西部軌道（含高鐵）的疏運模式，提供東部聯外交通更穩定及可靠的服務。