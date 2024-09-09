修冷氣「幾分鐘噴4500」他轟騙錢　網紅破盲點！一票人轉念了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在網上抱怨，朋友家中的冷氣排水管堵塞，結果維修人員只花幾分鐘搞定，收費竟高達4500元，不禁質疑「騙好大！」百萬網紅Cheap就發文評論此事，笑虧這是缺乏儀式感，而不少人也秒懂轉念，直呼「職場上也是這樣，會演的比較受重視。」

一名網友在「爆料公社」提到，「朋友冷氣排水管塞住會滴水，請人來做維修，對方用氮氣噴一下，幾分鐘就好了，收費4500元。好傻眼...感覺騙好大！上網查價格更傻眼，只要幾百塊。」

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對此，Cheap忍不住笑說，「看留言說，公定價大概是2500元，被收貴了，這師傅要收4500元也不是不可以，但他少了儀式感，最好敲敲打打東摸西摸，花個三小時，對方就覺得CP值高了。」

Cheap透露，某次家中水管不通，他請人修理，結果兩位少年師傅弄了一個下午，整整5小時才弄好，當時花3000元的他還覺得，這收費真便宜，「後來堵得更厲害，上Google找一個評價好的師傅，20分鐘就弄好，收了2000元；然而感官上，前面兩光的少年CP值還比較高，儀式感懂嗎？」

▲Cheap發文破盲點。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

對此，不少網友轉念直呼，「有豐富經驗的幾分鐘；沒經驗的可能要好幾天」、「要機殼全拆，再來用氮氣通一下，才有4500的感覺」、「現在人買的是有感的服務」、「一切都是功力跟經驗，時間很珍貴」、「這師傅很專業，但缺乏經驗...就是太快完工了」、「台灣薪水不漲，這種心態也是原因就是之一，不尊重專業」、「可能在施工前要先獻祭，還要助念禱詞，讚美祝福機魂才能開始施工吧」。

另外，也有人心有戚戚焉，「律師開一次庭勝訴或和解結束爭議，當事人：傻眼，感覺律師騙好大」、「明明重點是請人解決問題，專業人士用最快速度把問題解決掉還不滿足，嫌三嫌四要儀式感，真的傻眼」、「修車也一樣，厲害的5分鐘查出原因；兩光的拿出看起來很厲害的電腦檢查，再東摸西摸，東敲西打，最後跟你說要換一堆零件」。