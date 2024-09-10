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臭蟲藏縫隙！專家警告住飯店「衣服不要放這裡」　最好掛起來

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲飯店內的木製收納櫃可能有臭蟲藏匿。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

臭蟲不只會出現在床褥上，國外有醫師就警告，如果外出旅行時，將衣服直接放進旅館的衣櫃內，也可能會被臭蟲汙染。他直言，飯店的衣櫃、五斗櫃等木製收納櫃的縫隙中，都可能會藏匿臭蟲，但是因為很少被清潔到，因此更容易交互傳染。

醫師傑森（Jason Singh）在TikTok拍攝影片指出，有些住客在抵達飯店房間後，會將行李箱的衣物取出，一一放進房間衣櫃或五斗櫃的抽屜，但是這個舉動可能會將自己陷於感染臭蟲的危險之中。

他說，木製櫃子的縫隙中非常容易藏匿臭蟲，牠們經常出現在縫隙中，或是寢具的接縫上，因此不只是床單、被褥等布類上，就連飯店房間內的收納櫃、五斗櫃都可能成為臭蟲的溫床。最重要的是，這些地方都不容易被清潔到。

@drjaysonisfresh

Do you completely unpack clothes into dressers?

♬ original sound - Dr. Jason Singh

他建議，旅客可以將衣物「掛在衣櫥內」，但是不要放進收納櫃或是衣櫃裡的抽屜，並免衣服被臭蟲汙染。

曾就讀哈佛大學與杜克大學的皮膚科醫生普扎（Charles Puza）也分享了外出入住飯店的「撇步」，例如事前透過公開資料庫查詢目的地是否有臭蟲問題，而抵達住宿飯店內，避免接觸遙控器或是玻璃器皿，同時不要使用飯店提供的免費盥洗用品。

►住飯店4點必注意！　皮膚科醫師曝：「2物品」恐交叉感染

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