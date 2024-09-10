誆「台灣神皂」治百病！騙富婆千萬　7年吸金近6億...負責人收押

▲橋頭地檢署偵辦凱強生公司吸金案，將負責人收押。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾以「台灣神皂」吸引許多民眾投資的凱強生公司，涉嫌非法吸金違反《銀行法》，橋頭地檢署獲報後，指派檢察官進行蒐證，發現童姓負責人透過手下，以保證獲利及每月發放現金等方式，吸引不特定民眾投資，7年多來吸金高達5億9000萬元，約談偵訊後，認為童男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

凱強生公司最早以「台灣神皂」打出名號，公司宣傳神皂可治牛皮癬及改善老人斑的肥皂，還宣稱可以食用，台北一名富婆遭騙，砸下千萬投資卻血本無歸。

而凱強生公司後來仍持續以各種名義，招攬民眾投資吸金，宣稱可以有高獲利，橋頭地檢署獲報後，由主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭指揮法務部調查局高雄市調查處組成專案小組進行偵辦。

專案小組在6日指揮高雄市調查處執行搜索後，並傳喚凱強生童姓負責人、林姓幹部等人及證人到案說明，檢方查出，童、林兩人從2017年起，陸續以凱強生公司等多家公司，廣開說明會講課招攬或透過公司旗下各地區業務員，推展「SOHO鑽石加盟店」、「6000消費專案」、「39000手機打卡專案」等投資方案。

公司以保證獲利及每月發放現金及提供國外旅遊等方式，吸引不特定民眾投資，並透過臺北、高雄營業所，對不特定民眾辦理說明會招攬投資，再由各地業務員接洽民眾收取投資款，並以現金存款或網路轉帳方式，匯入凱強生等公司帳戶，金額高達5 億9000萬元。

檢方偵訊後，認為童姓負責人涉嫌違反銀行法犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准；林姓幹部諭知交保25 萬元。目前全案仍持續清查金流擴大追查中，橋頭地檢署呼籲受害民眾及投資人盡速報案並提供相關證據。